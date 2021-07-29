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В Украине могут отменить масочный режим, но есть условие

29 июля 2021 11:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Обязательные маски могут отменить, только если будут гарантии, что это не приведет к новой вспышке ковида

Украинцы пока обязаны надевать маски в общественных местах. Коллаж "Сегодня"

Украинцы пока обязаны надевать маски в общественных местах. Коллаж "Сегодня"

Украинские власти могут отменить обязательное ношение масок, однако для этого большая часть населения должна сделать прививки против коронавируса.

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Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью "Украинской правде".

Читайте также: Новые правила въезда и вакцинация. Как Украина готовится к удару штамма "Дельта"

Он подчеркнул, что власти должны быть уверены, что после отмены масочного режима не произойдет новая вспышка коронавируса.

"Мы можем рассматривать только тогда, когда большая часть населения будет вакцинирована и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в общественном месте или месте скопления людей, не имеет риска передать инфекцию", – отметил санврач.

В тренде
В Украине могут отменить масочный режим, но есть условие
Украинцы пока обязаны надевать маски в общественных местах. Коллаж "Сегодня"
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Напомним, из-за ковида власти вводят новые правила въезда в Украину. Однако людям, которые уже вакцинировались, будет намного проще – подробнее о правилах читайте в материале "Сегодня".

Кроме того, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что работа школ будет зависеть от карантинной зоны региона. Если зеленая зона – все школы работают.

К слову, ВОЗ впервые рекомендовала вакцинировать детей старше 12 лет:

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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