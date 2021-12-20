В Украине могут отменить пост на Новый год

Православная церковь Украины может ослабить или отменить пост на Новый год, который важен для верующих, празднующих Рождество 7 января.
Об этом заявил председатель ПЦУ Епифаний в интервью Радио Свобода.
Что сказал Епифаний?
"До определенной степени есть нарушение поста. И мы даже обсуждали, в некоторых поместных православных церквях есть традиция, что на эти два дня, на 31 декабря и на 1 января, Церковь может ослабить пост или вообще отменить на два дня", — отметил Епифаний.
Временное решение?
По словам главы ПЦУ, отмена или ослабление поста должно быть общим соборным решением. Но это решение будет временным.
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"Пока мы не перейдем на новоюлианский календарь, (можем – ред.) ослабить пост, чтобы не было нарушения. Потому что, есть встреча Нового года, хотя это и не главное, многие не празднуют этот день, но это действительно проблема", — подчеркнул глава ПЦУ.
Как пост влияет на физиологическое состояние человека?
По информации Википедии, пост снижает уровень холестерола, кровяное давление, снимает нервозность и напряжение, улучшает сон, регулирует работу кишечника, помогает вывести токсины, улучшает самочувствие и внешний вид. Пост должен быть ограничен, определенный временем, особенно, если это пост без еды. Его не рекомендуют соблюдать беременным, кормящим младенцев и детям.
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