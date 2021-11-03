Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Реал - Шахтер: онлайн Реал - Шахтер: онлайн 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине могут переименовать ряд городов (список)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
3 ноября, 18:18
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Переименование требует языковой омбудсмен из-за русскоязычного характера названий
Тарас Креминь просит изменить названия ряда городов.
Тарас Креминь просит изменить названия ряда городов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине могут переименовать ряд населенных пунктов. Все потому, что они носят русскоязычный характер и не отвечают правилам и нормам украинского правописания.

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Реклама

Он обратился к руководителям органов местного самоуправления с просьбой привести названия городов в соответствие с правописанием и стандартами государственного языка.

Какие населенные пункты переименуют?

По словам Тараса Креминя, он получает жалобы о русскоязычных названиях от местных жителей. Это касается таких городов:

  • Арбузинка,
  • Северодонецк,
  • Южноукраинск,
  • Южное,
  • Спокойствие,
  • Надежевка,
  • Переводчиково,
  • Луч,
  • Первомайское,
  • Первомайск.

"У многих из них были прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти", – добавил омбудсмен.

Реклама

Переименований требует языковый закон

Согласно части первой статьи 41 языкового закона географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, площадей, набережных, мостов и других объектов топонимики населенных пунктов выполняются на государственном языке.

На Волыни переименовали древний город

Депутаты городского совета Владимир-Волынского почти единогласно проголосовали за возвращение городу исторического названия. Теперь он будет носить старое название – Владимир.

"Деколонизация продолжается! Городской совет Владимира Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия – Владимир, без прицепки, вымышленной россиянам", – написал нардеп.

Реклама

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Киеве люди застряли в очереди на вакцинацию

Подробнее
Stop Fake
Вакцины не действуют против штамма "Дельта"?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Дневник независимости 🇺🇦

3 ноября 1991. В Киеве состоялся Собор Украинской Православной церкви, на котором одобрено обращение к патриарху Московскому и всея Руси.

Погрузиться в тот день
Опрос
Короновирус за неделю

153 353

заболело за неделю в Украине

+5%

Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3664

Евро (€)

30.49

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять