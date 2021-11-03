В Украине могут переименовать ряд городов (список)

Переименование требует языковой омбудсмен из-за русскоязычного характера названий

Тарас Креминь просит изменить названия ряда городов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине могут переименовать ряд населенных пунктов. Все потому, что они носят русскоязычный характер и не отвечают правилам и нормам украинского правописания.

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

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Он обратился к руководителям органов местного самоуправления с просьбой привести названия городов в соответствие с правописанием и стандартами государственного языка.

Какие населенные пункты переименуют?

По словам Тараса Креминя, он получает жалобы о русскоязычных названиях от местных жителей. Это касается таких городов:

Арбузинка,

Северодонецк,

Южноукраинск,

Южное,

Спокойствие,

Надежевка,

Переводчиково,

Луч,

Первомайское,

Первомайск.

"У многих из них были прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти", – добавил омбудсмен.

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Переименований требует языковый закон

Согласно части первой статьи 41 языкового закона географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, площадей, набережных, мостов и других объектов топонимики населенных пунктов выполняются на государственном языке.

На Волыни переименовали древний город

Депутаты городского совета Владимир-Волынского почти единогласно проголосовали за возвращение городу исторического названия. Теперь он будет носить старое название – Владимир.

"Деколонизация продолжается! Городской совет Владимира Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия – Владимир, без прицепки, вымышленной россиянам", – написал нардеп.

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