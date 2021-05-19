В Украине могут появиться местные референдумы: что это значит для украинцев

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В Украине уже принят закон о национальном референдуме, а теперь в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5512 о местном референдуме, который позволит жителям отдельных населенных пунктов выносить проблемные вопросы на голосование.
Как рассказал вице-спикер ВР и соавтор документа Руслан Стефанчук, над законопроектом работали рабочая группа по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия, народные депутаты, представители министерств, общественных организаций и ученые.
"Мы получили множество отзывов, предложений, на основе которых усовершенствовали наработанное и предложили народу действенный механизм непосредственного влияния на местную власть", – сказал он.
Основные положения законопроекта
- На местный референдум выносятся вопросы, связанные с организацией деятельности и функционирования территориальной общины (например, утверждение устава территориальной общины или изменения к нему, досрочное прекращение полномочий сельского, поселкового, городского головы и т.д.).
- На голосование не могут быть вынесены вопросы, которые противоречат Конституции Украины или не касаются полномочий местной власти (например, направленные на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, вопрос местных бюджетов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и прочее).
- Инициировать референдум могут: территориальная община (не менее 10% избирателей); сельский, поселковый, городской совет; сельский, поселковый, городской голова.
- Можно вынести только один вопрос с вариантами ответов "да" или "нет".
- Участвовать в референдуме смогут совершеннолетние граждане Украины, избирательный адрес которых относится к территории этой общины.
- Местный референдум не может назначаться и проводиться в случае введения в Украине или в регионах военного или чрезвычайного положения.
- Решение местного референдума является обязательным для исполнения. Оно может быть изменено только через такой же референдум, но не ранее, чем через три года со дня его принятия.
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