Українська
$ 27,46
33,48
  1. Последние новости Украины

В Украине могут признать ХАМАС террористической организацией

24 мая, 17:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Боевики ХАМАС только в мае выпустили по Израилю тысячи ракет, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей

Боевики исламистской группировки ХАМАС. Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Боевики исламистской группировки ХАМАС. Фото: REUTERS/Mohammed Salem

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о признании в Украине ХАМАС террористической организацией. Соответствующий документ обнародован на сайте парламента.

Реклама

Авторы документа напомнили, что на сегодня ХАМАС признают террористической организацией Евросоюз, Израиль, Канада, США и Япония.

Только с 10 мая боевики этой радикальной исламской организации выпустили из сектора Газа тысячи ракет по израильским городам, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей.

Что предполагает документ:

В тренде
Украина запускает COVID-паспорта. Какие преимущества даст документ о вакцинации
С 1 июля в Украине внедрят паспорта вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"
В тренде
Циклон уходит из Украины: как изменится погода во вторник
День весеннего равноденствия
В тренде
Отбор кандидатов в САП и саммит ЕС – анонсы СЕГОДНЯ
Анонсы событий 24 мая. Коллаж "Сегодня"
  • принять меры по препятствию деятельности на территории Украины ХАМАС и противодействию финансированию ее террористической деятельности в мире;
  • генеральный прокурор должна немедленно обратиться в суд с заявлением о признании деятельности ХАМАС террористической и о привлечении организации к ответственности за террористическую деятельность;
  • Кабинет министров должен разработать и подать в парламент законопроект о порядке признания организаций, действующих на территории иностранных государств, террористическими.

Как сообщали новости "Сегодня", с 21 мая Израиль и боевики ХАМАС заключили перемирие. По данным палестинской стороны, на данный момент в секторе Газа погибли по меньшей мере 227 человек.

Реклама

Смотрите видео, как Израиль уничтожил очередной штаб боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Шар сильно трясло, а люди кричали
Шар сильно трясло, а люди кричали "Спасайте!" – эксклюзивные подробности трагедии в Каменце-ПодольскомУкраина
Трагедия на фестивале воздушных шаров в Каменец-Подольском: погибший и пятеро раненых (обновлено)
Трагедия на фестивале воздушных шаров в Каменец-Подольском: погибший и пятеро раненых (обновлено)Украина
Расследование захвата самолета Беларусью и отравление детей во Франковске – главные новости за ночь
Расследование захвата самолета Беларусью и отравление детей во Франковске – главные новости за ночьУкраина
Циклон уходит из Украины: как изменится погода во вторник
Циклон уходит из Украины: как изменится погода во вторникУкраина
Стрельба в Кирилловке: один из раненых скончался (обновлено)
Стрельба в Кирилловке: один из раненых скончался (обновлено)Запорожье
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания Протасевича
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания ПротасевичаУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять