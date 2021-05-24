В Украине могут признать ХАМАС террористической организацией

Боевики ХАМАС только в мае выпустили по Израилю тысячи ракет, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей

Боевики исламистской группировки ХАМАС. Фото: REUTERS/Mohammed Salem

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о признании в Украине ХАМАС террористической организацией. Соответствующий документ обнародован на сайте парламента.

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Авторы документа напомнили, что на сегодня ХАМАС признают террористической организацией Евросоюз, Израиль, Канада, США и Япония.

Только с 10 мая боевики этой радикальной исламской организации выпустили из сектора Газа тысячи ракет по израильским городам, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей.

Что предполагает документ:

принять меры по препятствию деятельности на территории Украины ХАМАС и противодействию финансированию ее террористической деятельности в мире;

генеральный прокурор должна немедленно обратиться в суд с заявлением о признании деятельности ХАМАС террористической и о привлечении организации к ответственности за террористическую деятельность;

Кабинет министров должен разработать и подать в парламент законопроект о порядке признания организаций, действующих на территории иностранных государств, террористическими.

Как сообщали новости "Сегодня", с 21 мая Израиль и боевики ХАМАС заключили перемирие. По данным палестинской стороны, на данный момент в секторе Газа погибли по меньшей мере 227 человек.

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Смотрите видео, как Израиль уничтожил очередной штаб боевиков ХАМАС в секторе Газа.