В Украине могут признать ХАМАС террористической организацией

Боевики исламистской группировки ХАМАС. Фото: REUTERS/Mohammed Salem
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о признании в Украине ХАМАС террористической организацией. Соответствующий документ обнародован на сайте парламента.
Авторы документа напомнили, что на сегодня ХАМАС признают террористической организацией Евросоюз, Израиль, Канада, США и Япония.
Только с 10 мая боевики этой радикальной исламской организации выпустили из сектора Газа тысячи ракет по израильским городам, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей.
Что предполагает документ:
- принять меры по препятствию деятельности на территории Украины ХАМАС и противодействию финансированию ее террористической деятельности в мире;
- генеральный прокурор должна немедленно обратиться в суд с заявлением о признании деятельности ХАМАС террористической и о привлечении организации к ответственности за террористическую деятельность;
- Кабинет министров должен разработать и подать в парламент законопроект о порядке признания организаций, действующих на территории иностранных государств, террористическими.
Как сообщали новости "Сегодня", с 21 мая Израиль и боевики ХАМАС заключили перемирие. По данным палестинской стороны, на данный момент в секторе Газа погибли по меньшей мере 227 человек.
Смотрите видео, как Израиль уничтожил очередной штаб боевиков ХАМАС в секторе Газа.