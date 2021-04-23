В Украине могут продлить карантин после 30 июня

В Украине могут продлить карантин и после 30 июня. Решение будут принимать исходя из ситуации с коронавирусом в стране.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Кроме того, по его словам, Киев и Киевская область в ближайшее время могут выйти из красной зоны, но это зависит от показателей.
Также министр призвал украинцев придерживаться правил карантина. Он подчеркнул, что сейчас все зависит от людей.
Напомним, 2 мая украинцы будут праздновать Пасху – традиционно в этот день верующие посещают храмы и освящают праздничные куличи. Однако из-за роста заболеваемости COVID-19 власти могут ужесточить карантинные ограничения.
Также мы рассказывали, почему Украина будет постоянно вводить карантины.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк