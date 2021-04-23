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В Украине могут продлить карантин после 30 июня

23 апреля, 08:58

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Кабмине заявили, что в Украине могут продлить карантин и после 30 июня, но решение будут принимать исходя из эпидемиологической ситуации

В Украине могут продлить карантин и после 30 июня. Решение будут принимать исходя из ситуации с коронавирусом в стране.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Кроме того, по его словам, Киев и Киевская область в ближайшее время могут выйти из красной зоны, но это зависит от показателей.

Также министр призвал украинцев придерживаться правил карантина. Он подчеркнул, что сейчас все зависит от людей.

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Напомним, 2 мая украинцы будут праздновать Пасху – традиционно в этот день верующие посещают храмы и освящают праздничные куличи. Однако из-за роста заболеваемости COVID-19 власти могут ужесточить карантинные ограничения.

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Также мы рассказывали, почему Украина будет постоянно вводить карантины.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин Украина коронавирус
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