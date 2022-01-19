В Украине могут сократить срок действия COVID-сертификата

В Украине хотят уменьшить срок действия COVID-сертификата после двух доз COVID-вакцины. Документ может действовать не 365 дней, а 270 дней.
Об этом говорится в повестке дня заседания правительства 19 января, передает "Сегодня".
В Украине как и в большинстве других стран началась вакцинация бустерной дозой. Поэтому есть необходимость изменить срок действия СОVID-сертификатов на основании бустерной дозы.
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Что предлагает Кабмин?
Сертификаты после бустерной дозы начнут действовать после появления технической возможности.
"Установить, что сертификаты, подтверждающие вакцинацию от острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на основании медицинских записей о вакцинации от указанной болезни с учетом бустерной дозы формируются с момента технической возможности", – говорится в пояснительной записке.
Какие страны уже изменили срок СОVID-документа?
Страны Европейского Союза уже начали сокращать срок действия СОVID-сертификатов до 270 дней.
В частности, это:
- Лихтеншейн,
- Германия,
- Литва,
- Латвия,
- Австрия,
- Чехия.
Остальные государства, исходя из динамики, также в ближайшее время примут указанный срок.
"Следовательно, для надлежащего взаимодействия с доверительной сетью Европейского Союза и с учетом результатов наблюдений относительно периода действенности вакцин, Украине также целесообразно применить указанный срок", – говорится в документе.
Продолжить действие сертификата могут только после бустерной дозы
Дополнительная (третья) доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации. Человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки.
А бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту. Получение такой дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней.
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