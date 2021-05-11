Українська
$ 27,76
33,49
  1. Последние новости Украины

В Украине могут вакцинировать курортные города. Как это будет работать

11 мая, 09:47

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Министерство здравоохранения Украины продолжает работать над внедрением COVID-сертификатов и думать над возможными бонусами вакцинации

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что COVID-сертификаты будут давать украинцам определенные бонусы. Так, министерство прорабатывает идею вакцинирования целых городков и создания так называемой зеленой зоны в них.

Реклама

"Одна из идей, например, заключалась в том, что у нас есть города и городки, которые могут провакцинировать свое население. Особенно это касается курортных городов. Если провакцинируются все жители этого городка и все работники курортных заведений, в таком городке может быть создана так называемая "зеленая зона", куда могут ехать туристы. Конечно, с определенными ограничениями, если они не вакцинированы. Но город сможет работать в обычном нормальном режиме", – сказал Шмыгаль в интервью РБК Украина.

Премьер-министр отметил, что это один из возможных бонусов.

В тренде
В Украине падают темпы вакцинации от COVID-19. В некоторых регионах за сутки – ни одной прививки
Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

"Мы хотим такие вещи попробовать, что-то в пилотном режиме пройти. Есть уже такие инициативы от местных властей и общин. Мы будем двигаться в этом направлении", – подытожил Шмыгаль.

Напомним, новый документ позволит украинцам свободно путешествовать за границей – до тех пор можно пользоваться бумажным Международным свидетельством о вакцинации.

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Где выгоднее обменять доллар: курс валют ПриватБанка, Monobank и других
Где выгоднее обменять доллар: курс валют ПриватБанка, Monobank и другихФинансы
Чуть не вырвала ноготь с мясом. Украинку избили в самолете в Доминикану
Чуть не вырвала ноготь с мясом. Украинку избили в самолете в ДоминикануУкраина
Всю Украину накроют грозы, а после придет жара. Какой будет погода после праздников
Всю Украину накроют грозы, а после придет жара. Какой будет погода после праздниковУкраина
Притула показал уничтожение на Донбассе боевика с
Притула показал уничтожение на Донбассе боевика с "голой ср*кой" (видео)Донбасс
В Украине отмечают День победы над нацизмом – онлайн (фото, видео)
В Украине отмечают День победы над нацизмом – онлайн (фото, видео)Украина
Ожидал захолустье – увидел великолепие. Макаревича восхитила Западная Украина (фото)
Ожидал захолустье – увидел великолепие. Макаревича восхитила Западная Украина (фото)Звездно

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять