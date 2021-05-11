В Украине могут вакцинировать курортные города. Как это будет работать

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что COVID-сертификаты будут давать украинцам определенные бонусы. Так, министерство прорабатывает идею вакцинирования целых городков и создания так называемой зеленой зоны в них.

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"Одна из идей, например, заключалась в том, что у нас есть города и городки, которые могут провакцинировать свое население. Особенно это касается курортных городов. Если провакцинируются все жители этого городка и все работники курортных заведений, в таком городке может быть создана так называемая "зеленая зона", куда могут ехать туристы. Конечно, с определенными ограничениями, если они не вакцинированы. Но город сможет работать в обычном нормальном режиме", – сказал Шмыгаль в интервью РБК Украина.

Премьер-министр отметил, что это один из возможных бонусов.

"Мы хотим такие вещи попробовать, что-то в пилотном режиме пройти. Есть уже такие инициативы от местных властей и общин. Мы будем двигаться в этом направлении", – подытожил Шмыгаль.

Напомним, новый документ позволит украинцам свободно путешествовать за границей – до тех пор можно пользоваться бумажным Международным свидетельством о вакцинации.

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