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В Украине могут вернуть "пакеты малыша": что придумали в Раде

16 сентября, 17:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Парламентский комитет рекомендовала депутатам рассмотреть законопроект

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной политики поддержал законопроект №3006а касательно возвращения "пакета малыша" для родителей (сейчас помощь выдают деньгами) и рекомендовал депутатам рассмотреть его в сессионном зале.

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Об этом сообщила в Facebook замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, этот законопроект завтра будет рассмотрен в Раде.

"Сейчас "пакет" приостановили, чтобы ввести монетизацию, но, к сожалению, молодые родители не только не получили всем известную "коробку с подарками" от государства, но и средства. Как писали мне в личные (сообщения), и в комментариях новоиспеченные мамочки и папочки, монетизация для них превратилась в восемь часов очереди и кучу ксерокопий. К тому же, необходимо после этого обратиться в банк для получения специальной карточки. Государство должно быть удобным, прежде всего, для людей, а не для чиновников. "Пакет малыша" – это помощь здесь и сейчас, уже в роддоме", – написала Кравчук.

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Нардеп добавила, что в следующем году рассчитывают добавить и возможность выбора для родителей – получить "пакет" или деньги на карту.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине с 2018 года выдавались "бэби-боксы", однако летом этого года Министерство социальной политики решило ввести с 1 сентября в Украине пилотный проект по монетизации компенсации за "пакеты малыша" в размере 5 тысяч гривен. В Минсоцполитики объяснили, как получить деньги вместо "пакета малыша".

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Верховная Рада законопроект бэби-бокс пакет малыша Евгения Кравчук

Источник: Сегодня

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