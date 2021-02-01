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В Украине могут ввести адаптивный карантин

1 февраля, 14:05

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В некоторых регионах карантинные мероприятия можно ослабить до уровня желтой и зеленой зон

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине рассматривается возможность перехода к адаптивному карантину.

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Об этом он сказал на селекторном совещании, сообщает Офис президента.

По словам премьера, впервые за долгое время число активных больных коронавирусом в Украине опустилась ниже 200 тысяч. В то же время, несмотря на уменьшение показателей заболеваемости и летальности, за прошлую неделю возросло количество госпитализированных – 12 147 человек против 11 630 позапрошлой неделе.

"На фоне снижения всех показателей подтверждается факт, что люди меньше обращаются к врачам и меньше делают ПЦР-тестов. Самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния и тяжелой болезни", – отметил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что растет количество тестирований методом ИФА и значительно увеличилось количество экспресс-тестов – 34 600 по сравнению с 20 тыс. на позапрошлой неделе.

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Премьер также добавил, что рассматривается возможность перехода к адаптивному карантину.

"Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мероприятий – до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", – отметил Шмыгаль.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 2030 новых случаев инфицирования коронавирусом.

А сутками ранее, 30 января, в Украине выявили 3177 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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