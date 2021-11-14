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В Украине могут ввести чрезвычайное положение: что происходит

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
14 ноября, 22:53
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В некоторых областях могут ввести ЧС, если ситуация на границе с Беларусью обострится
Чрезвычайное положение могут ввести в некоторых областях Украины/Коллаж: Сегодня
Чрезвычайное положение могут ввести в некоторых областях Украины/Коллаж: Сегодня

В приграничных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение в случае обострения ситуации на границе с Беларусью.

Об этом во время брифинга сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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Чрезвычайное положение

"Как сказал секретарь СНБО, проработаны различные сценарии этих действий, вплоть до тех, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях", — отметил Монастырский.

Он подчеркнул, что в настоящее время определены места дислокации личного состава для усиления Пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции, определено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны, общественных формирований по охране общественного порядка.

"Именно они будут в координации защищать наш государственную границу. Мы видим, для этого будет необходимость", — сказал министр.

Военных с Востока и Юга привлекать не будут

При этом он отметил, что к охране границы с Беларусью военных с Востока и Юга привлекать не планируют.

"Не планируется во время привлечения дополнительных сил привлечение сил с Востока и Юга Украины. Все, что предусмотрено, оно там остается, люди остаются защищать Украину", — подчеркнул Денис Монастырский.

Кроме того, он добавил, что главный план — строительство государственной границы.

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"Для этого принято решение СНБО. И прямо сейчас планируется выделение средств государственного бюджета в бюджете 2022 года. Это наша стратегическая цель на следующие 2 года", — заявил глава МВД.

Украина готовится к миграционной угрозе

  • После того как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию – заговорили и об угрозе для нашей страны. В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.
  • В связи со сложившейся ситуацией, в Германии депутаты от нового большинства в Бундестаге решили предложить, чтобы мигрантов временно направить в Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил на это предложение и посоветовал немецким депутатам забрать нелегалов к себе домой.
  • Президент Владимир Зеленский даже созывал СНБО из-за ситуации на белоруско-польской границе. Данилов заявлял, что Украина точно не будет стрелять в мигрантов в случае прорыва границы, но следует принять превентивные меры, чтобы до этого не дошло.
  • Лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман считает, что ситуация была прогнозируемой, но действующая украинская власть ее "проспала", и теперь нужно принимать решение, как остановить это искусственное нашествие.
  • 12 ноября в интернете появилась карта, как мигранты попадут в Европу через Украину.

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