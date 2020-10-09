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В Украине могут ввести "карантин выходного дня": что это значит

9 октября, 09:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Раде выступают также за перевод учебных заведений на удаленку

Украина едва ли не каждый день ставит рекорды по коронавирусу и в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в стране могут ввести "карантин выходного дня".

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Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, передает УНИАН.

По его словам, 10 октября в Офисе президента пройдет совещание об изменении постановления о карантине.

"Жесткий карантин мы не можем ввести, мы это понимаем. Но мы можем ввести "карантин выходного дня". Когда семья на выходной день остается у себя в семье, никуда не ездит – ни на концерты, ни в рестораны, ни куда-то еще. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка", – сказал депутат.

Радуцкий также считает, что нужно отправлять все учебные заведения – и школы, и университеты – на дистанционное обучение. Он отметил, что эту идею поддерживает СНБО.

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Он подчеркнул, что на следующей неделе в Украину приедет партия экспресс-тестов из Швейцарии, которые "будут за 15 минут делать ПЦР".

"Они очень недорогие. Точность у них больше, чем ПЦР, которые мы обычно делаем", – резюмировал Радуцкий.

Как стало известно, по состоянию на утро 9 октября в Украине подтвердили 5804 новых случая заражения коронавирусом (250 538 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 89 украинцев (4779 с начала эпидемии). За четверг выздоровели 2417 человек (110 650 с начала эпидемии). На днях главный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал главное условие для введения жесткого карантина в Украине.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин коронавирус Михаил Радуцкий
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