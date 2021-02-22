В Украине можно будет записаться на вакцинацию от COVID-19: когда запустят сайт

Вакцина появится в скором времени

С марта этого года в Украине запустят онлайн-систему для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса.

Реклама

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Владимира Зеленского, вакцина в Украине появится уже в скором времени и от государства она будет бесплатной.

Среди первых на вакцинацию будут военные врачи и участники ООС. Так же, как и медики на передовой борьбы с COVID-19, пожилые люди и другие граждане из группы риска.

В тренде У Ляшко умерла любимая собака Ника (фото)

К слову, Зеленский назвал вакцину CoviShield одной из лучших и прокомментировал поставки в Украину.

Реклама

19 февраля министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию для проведения переговоров с производителем вакцин от коронавируса о дополнительных дозах.

Сейчас в Украине на регистрации находятся уже три вакцины от коронавируса. Это вакцины Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама