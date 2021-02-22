Українська
$ 27,85
33,78
  1. Последние новости Украины

В Украине можно будет записаться на вакцинацию от COVID-19: когда запустят сайт

22 февраля, 14:02

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вакцина появится в скором времени

С марта этого года в Украине запустят онлайн-систему для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса.

Реклама

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Владимира Зеленского, вакцина в Украине появится уже в скором времени и от государства она будет бесплатной.

Среди первых на вакцинацию будут военные врачи и участники ООС. Так же, как и медики на передовой борьбы с COVID-19, пожилые люди и другие граждане из группы риска.

В тренде
У Ляшко умерла любимая собака Ника (фото)

К слову, Зеленский назвал вакцину CoviShield одной из лучших и прокомментировал поставки в Украину.

Реклама

19 февраля министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию для проведения переговоров с производителем вакцин от коронавируса о дополнительных дозах.

Сейчас в Украине на регистрации находятся уже три вакцины от коронавируса. Это вакцины Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

поставки вакцина коронавирус Михаил Федоров
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину возвращается 20-градусный мороз: где и когда сильно похолодает
В Украину возвращается 20-градусный мороз: где и когда сильно похолодаетУкраина
"Трамвайный дрифт" в Харькове: вагоны сошли с рельсов, сносили столбы и деревья (фото)Украина
Гривня начинает дешеветь. Почему доллар пошел в рост и надолго ли это?
Гривня начинает дешеветь. Почему доллар пошел в рост и надолго ли это?Финансы
Доллар в Украине стал дешевле. Покупать или продавать валюту?
Доллар в Украине стал дешевле. Покупать или продавать валюту?Финансы
Доллар дешевеет: ждать ли весной курс ниже 27 гривен, как было год назад
Доллар дешевеет: ждать ли весной курс ниже 27 гривен, как было год назадЭкономика
Украинка создает реалистичные 3D-торты. Она прославилась в британских СМИ (видео)
Украинка создает реалистичные 3D-торты. Она прославилась в британских СМИ (видео)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять