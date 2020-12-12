В Украине на COVID-19 будут тестировать с любыми симптомами ОРВИ

Отныне в Украине ПЦР-тестирование будут проводить всем гражданам с признаками респираторных заболеваний, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни.
Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он подписал соответствующий приказ и дал поручение существенно расширить перечень лиц, которые подлежат бесплатному тестированию.
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Подчиненные Минздрву лаборатории не загружены на 100%, потому что уменьшилось количество людей, которые обращаются к бригадам тестирования через своих семейных врачей. Кроме того, наращенные возможности лабораторных центров и приобретенные экспресс-тесты позволяют проверять за месяц не менее миллиона человек.
Тестирование методом экспресс-диагностики — это быстрое обнаружение антигенов: результат — за 15 минут. Таким способом будут тестировать граждан с соответствующими признаками коронавирусной болезни или любой ОРВИ. А также контактных лиц и тех, кто нуждается в любой плановой госпитализации.
"Позитивный" экспресс-тест требует подтверждения, поскольку его чувствительность существенная ниже, чем ПЦР.
Как должно происходить тестирование и подсказки по "маршруту" пациента, доступно Минздрав покажет уже в понедельник-вторник.
Напомним, локдаун в Украине могут ввести раньше 8 января из-за ситуации распространения коронавирусной инфекции в стране.
Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по результатам локдауна в январе ожидается спад заболеваемости на 50%.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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