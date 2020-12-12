В Украине на COVID-19 будут тестировать с любыми симптомами ОРВИ

За следующий месяц проверят не менее миллиона человек

Фото: Karen Ducey / Getty Images

Отныне в Украине ПЦР-тестирование будут проводить всем гражданам с признаками респираторных заболеваний, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни.

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Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он подписал соответствующий приказ и дал поручение существенно расширить перечень лиц, которые подлежат бесплатному тестированию.

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Подчиненные Минздрву лаборатории не загружены на 100%, потому что уменьшилось количество людей, которые обращаются к бригадам тестирования через своих семейных врачей. Кроме того, наращенные возможности лабораторных центров и приобретенные экспресс-тесты позволяют проверять за месяц не менее миллиона человек.

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Тестирование методом экспресс-диагностики — это быстрое обнаружение антигенов: результат — за 15 минут. Таким способом будут тестировать граждан с соответствующими признаками коронавирусной болезни или любой ОРВИ. А также контактных лиц и тех, кто нуждается в любой плановой госпитализации.

"Позитивный" экспресс-тест требует подтверждения, поскольку его чувствительность существенная ниже, чем ПЦР.

Как должно происходить тестирование и подсказки по "маршруту" пациента, доступно Минздрав покажет уже в понедельник-вторник.

Напомним, локдаун в Украине могут ввести раньше 8 января из-за ситуации распространения коронавирусной инфекции в стране.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по результатам локдауна в январе ожидается спад заболеваемости на 50%.

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