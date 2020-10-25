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В Украине на избирательных участках большие очереди (фото)

25 октября, 15:23

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Из-за очередей избиратели голосуют открыто

В Украине сегодня, 25 октября, проходят местные выборы. В связи с требованиями соблюдать социальную дистанцию на избирательных участках образовались большие очереди.

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Наблюдатели Комитета избирателей Украины на своей странице в Facebook сообщают о фактах голосования избирателей за пределами избирательных кабинок.

"Такая ситуация довольно распространенная. К примеру, из-за медленного продвижения очереди избиратели заполняли бюллетени вне кабинок для голосования на участке № 650662 в Херсонской области", – говорится в сообщении.

Кроме того, наблюдатели сообщают об огромных очередях на участках в Одессе. Жители города с утра активно пошли голосовать, но процесс затягивается из-за карантинных ограничений.

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Как сообщает Думская, стала известна причина образования очереди возле участка в школе № 121. В основном она состоит из студентов Юридической академии – рядом расположено общежитие вуза. Они рассказали, что преподаватели сказали им прийти голосовать в конкретное время.

В столице также сообщают об очередях на участках. Пользователь Клим Братковский на своей странице в Facebook показал фотографии очередей и сообщил, что ему пришлось ждать 35 минут.

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Кроме того, в Гражданской сети ОПОРА сообщили, что на ряде избирательных участков Тернопольской области также очереди из желающих проголосовать.

По информации от наблюдателей, по состоянию на 11:00 на участках № 611128, 611122, 611123 граждане ждут в очередях.

Напомним, 25 октября в 8:00 по всей Украине (кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя) открылись избирательные участки для проведения местных выборов.

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Ранее мы сообщали, сколько украинцев уже проголосовали.

Если вы стали свидетелем фальсификаций – напишите нам в специальный чат. Мы обязательно сообщим о них! Вот ссылка: vibory_25_segodnya.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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