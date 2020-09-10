В Украине на карантин отправили учеников 145 классов

В Украине с начала учебного года отправили на самоизоляцию учеников 145 классов. Карантин был введено по рекомендациям врачей и эпидемиологов.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном брифинге.

"Отправлены на самоизоляцию 145 классов", - заявил он, и призвал всех соблюдать карантинные правила.

Как известно, по рекомендациям Минздрава, ученикам 1-4 классов можно передвигаться по школам без масок, а ученикам старших классов – на уроках можно оставаться без масок, но на перерыве надевать их.

Кроме того, учебный процесс был организован таким образом, чтобы избежать скопления детей в помещениях. Минздрав рекомендует минимизировать движение между классами, а также ввести адаптивную структуру учебного года – предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и окончания семестров в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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Ранее мы сообщали, что в Киевской области из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 1547 детей, а 14 учреждений среднего образования полностью или частично перевели на удаленный режим.

Также во Львове классы в двух школах перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. Заражение обнаружили у одного работника и одного ученика.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как именно будут работать школы в новом учебном году и какие правила вводятся из-за COVID-19.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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