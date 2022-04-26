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В Украине на мародерстве поймали более 1200 человек

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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26 апреля, 15:29
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Мародеры, пользуясь войной в стране, грабят дома и квартиры которые покинули украинцы
Нацполиция открыла 5,5 тысяч дел факту мародерству во время войны
Нацполиция открыла 5,5 тысяч дел факту мародерству во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны правоохранители на мародерстве поймали 1 200 украинцев, всего за имущественными преступлениями расследуют более 5,5 тысяч уголовных производств.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава полиции Игорь Клименко.

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"В общей сложности более 5,5 тысячи уголовных производств за совершение имущественных преступлений в период войны расследуют следователи Нацполиции. Более 1200 человек уже получили уведомление о подозрении за совершение этих уголовных правонарушений.

По его словам, преимущественно это граждане с криминальным прошлым.

Обстановка с мародерами

  • В Ирпене вблизи Киева задержали двух мародеров, бросившие гранату у женщин В результате за жизнь одного из пострадавших борются врачи.
  • На данный момент поступает все больше информации о фактах мародерства российскими оккупантами. В Сумской области, где ведутся ожесточенные бои с российской армией, зафиксировали факт грабежа мясного комбината.
  • В городе Тростянец Сумской области еще одна группа "русского мира" разграбила магазин. По словам очевидцев, вынесли в основном выпивку и закуску к ней.
  • Российские оккупанты начали хвастаться, что научились "грамотно" мародерствовать в Украине. Они радуются, что нашли способ, чтобы у них ничего не отбирали, а все награбленное на нашей земле можно было беспрепятственно переправить домой.
  • Родители российских захватчиков рассматривают войну в Украине как шанс разбогатеть. Они называют своих сыновей "спонсорами" и призывают их мародерить по полной.
  • В Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый и магазин сантехники – зашли и забрали унитазы.
  • Также российские захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и даже грабят церкви
  • 27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области оккупанты вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка.
  • 1 марта российские военные ограбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты открыли кассу, забрали пищевые продукты.
  • В городе Корюковка Черниговской области оккупанты ночью обокрали церковь. В поисках пищи военные РФ не побрезговали копаться даже в пакетах с объедками.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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