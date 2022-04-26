В Украине на мародерстве поймали более 1200 человек

С начала войны правоохранители на мародерстве поймали 1 200 украинцев, всего за имущественными преступлениями расследуют более 5,5 тысяч уголовных производств.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава полиции Игорь Клименко.
"В общей сложности более 5,5 тысячи уголовных производств за совершение имущественных преступлений в период войны расследуют следователи Нацполиции. Более 1200 человек уже получили уведомление о подозрении за совершение этих уголовных правонарушений.
По его словам, преимущественно это граждане с криминальным прошлым.
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