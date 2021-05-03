В Украине после Пасхи снизилось количество новых больных COVID-19

Жесткий карантин в Украине отменили и на праздники украинцы не сильно соблюдали правила

В Украине за прошедшие сутки выявили 2758 новых больных COVID-19, но в то же время выздоровевших оказалось еще больше. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Теперь за все время эпидемии в Украине уже 2 085 938 заразившихся. Отметим, что 1 мая было выявлено 5094 случая "короны".

За воскресенье умерли 154 украинцев (с начала эпидемии 44 750). Вылечиться удалось 5550 больным (всего 1 681 815).

Как мы уже писали, несмотря на недавнюю третью волну эпидемии, на Пасху люди напрочь отказались соблюдать карантинные правила. В Лавре совсем забыли о коронавирусе во время праздничных богослужений. В храме собралось много людей, которые стояли без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

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Напомним, Украина может оказаться на первом месте по смертям от COVID-19 в Европе. Стране еще далеко до уровня, с которого началась вторая волна, и есть риск, что повторный всплеск может произойти в конце мая.

Видео: Сегодня

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