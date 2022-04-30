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В СНБО предупредили украинцев о провокациях РФ на поминальные дни

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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30 апреля, 12:51
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В поминальные дни желательно отказаться от посещения кладбищ
В Украине на поминальные дни могут быть провокации со стороны РФ
В Украине на поминальные дни могут быть провокации со стороны РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время поминальных дней в Украине возможны провокациях российских оккупантов. Об этом в Telegram-канале сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО

В этом году Радоница, или в народе – родительская суббота, приходится на 3 мая, но украинцы в зависимости от региона проживания чаще всего приходят почтить память своих родных в выходные дни. Именно в этот период российские оккупанты могут устроить обстрелы.

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На прошлых выходных во время светлого праздника – Пасхи оккупанты в очередной раз доказали, что для них нет ничего святого и совершили обстрелы мирного населения крылатыми ракетами по всей территории Украины.

Поэтому, в СНБО предупреждают, что в связи с возможными провокациями со стороны российской армии в поминальные дни желательно:

  • воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях и на кладбищах;
  • при объявлении воздушной тревоги немедленно следовать к бомбоубежищу или укрытию.

В православном церковном календаре существуют особые дни поминовения – родительские субботы. Ежегодно поминальные дни могут приходиться на разные даты, потому что они зависят от главного христианского праздника – Пасхи.

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Родительские субботы 2022

  • 3 мая – праздник Радоница, когда живые делятся с умершими радостной вестью о победе Христа над смертью и обретении вечной жизни. Радоница всегда выпадает на вторник, девятый день после Пасхи. Но уже со второй недели после Воскресения Христова люди начинают поминать умерших родственников.
  • 11 июня – Троицкая суббота. Это Вселенская поминальная суббота, потому что в этот день вспоминают не только своих умерших родственников, но и всех христиан, живших на Земле. В церквях проводят заупокойные службы, а могилы на кладбищах украшают свежей зеленью и цветами.
  • 5 ноября – Дмитриевская поминальная суббота отмечается в канун дня святого Дмитрия Солунского. Также этот день посвящен памяти победителю Куликовской битвы Дмитрия Донского и поминовению душ воинов, павших в битве.

Кладбища лучше не посещать

В Гостомеле Киевской области кладбища на поминальные дни будут закрыты. Все из-за опасности минирований.

В городе Тростянце Сумской области, который освободили от российских войск, оккупанты заминировали множество объектов, среди которых – кладбище.

Городские власти просят киевлян воздержаться от посещения кладбищ на период военного положения.

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Крое того, жителей Николаева призвали не посещать кладбища в поминальные дни в условиях военного положения.

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