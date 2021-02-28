В Украине все желающие в течение года вакцинируются от коронавируса – Шмыгаль

В течение 2021 года в Украине все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса.

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Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"У Украины контрактов более чем на 30 млн доз вакцины, и мы продолжаем переговоры. Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину, ведь это наш путь возвращения к привычной жизни. Кроме того, Минцифры и МЗ анонсировали запуск со следующей недели нового проекта, который даст возможность записаться в лист ожидания на вакцинацию через приложение или веб-портал "Дія". Это поможет избежать очередей и заполнения лишних бумажек", – сообщил премьер.

Он напомнил, что в Украине делают прививки вакциной AstraZeneca/Oxford, которая производится на мощностях индийской компании Serum Institute. В целом в стране вакцинировали уже 3141 человека.

Ранее мы сообщали, что врачи в Украине отказываются вакцинироваться от COVID-19 – медики объяснили почему.

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Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал новые поставки вакцины от COVID-19 в Украину.

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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