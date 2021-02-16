В Украине на регистрации находятся три вакцины от коронавируса – Минздрав

Украинские власти до сих пор не получили первую партию препаратов

В Украине на регистрации находятся уже три вакцины от коронавируса. Третьей вакциной, заявка на которую была подана на регистрацию, стал препарат производства Pfizer.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

Oxford/AstraZeneca;

Sinovac;

Pfizer.

"Команда Министерства здравоохранения прилагает максимум усилий, чтобы украинцы быстрее получили доступ к лучшим европейским вакцинам", - сообщил глава ведомства Максим Степанов.

Также мы писали, что 15 февраля в Украине должна была начаться вакцинация от коронавируса. Однако кампанию пришлось отложить – власти до сих пор не получили первую партию препаратов. Почему так произошло и когда украинцы смогут вакцинироваться от COVID-19 – читайте в материале "Сегодня".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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