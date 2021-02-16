Українська
$ 27,97
33,93
  1. Последние новости Украины

В Украине на регистрации находятся три вакцины от коронавируса – Минздрав

16 февраля, 20:08

Денис Беспалов Денис Беспалов

Украинские власти до сих пор не получили первую партию препаратов

В Украине на регистрации находятся уже три вакцины от коронавируса. Третьей вакциной, заявка на которую была подана на регистрацию, стал препарат производства Pfizer.

Реклама

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

  • Oxford/AstraZeneca;
  • Sinovac;
  • Pfizer.

"Команда Министерства здравоохранения прилагает максимум усилий, чтобы украинцы быстрее получили доступ к лучшим европейским вакцинам", - сообщил глава ведомства Максим Степанов.

В тренде
Шарий в самых громких скандалах: инсценировал покушение и стрелял в "Макдональдсе"

Также мы писали, что 15 февраля в Украине должна была начаться вакцинация от коронавируса. Однако кампанию пришлось отложить – власти до сих пор не получили первую партию препаратов. Почему так произошло и когда украинцы смогут вакцинироваться от COVID-19 – читайте в материале "Сегодня".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцина Украина коронавирус Pfizer AstraZeneca Sinovac
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиями
Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиямиЭкономика
Итоги миссии МВФ ударили по гривне. Чего ждать от курса доллара?
Итоги миссии МВФ ударили по гривне. Чего ждать от курса доллара?Финансы
Рынок топлива: автогаз уже
Рынок топлива: автогаз уже "золотой", чего ожидать дальшеЭкономика
Спят в
Спят в "клоповниках" и прямо на улице: 180 украинцев застряли на курорте в ТанзанииДругие страны
"Уровень женской общаги". Геращенко ушла с прямого эфира из-за сексизма от Арестовича (видео)Власть
Украину заденет циклон Yukon: какие области снова будет засыпать снегом
Украину заденет циклон Yukon: какие области снова будет засыпать снегомУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять