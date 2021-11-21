В Украине на выходных делают меньше прививок: сколько людей вакцинировались за сутки

За сутки 20 ноября 2021 года в Украине 152 321 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 49 760 человек, полностью иммунизированы – 102 561 человек.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
С начала вакцинальной кампании привито 12 805 746 человек, из них получили одну дозу – 12 805 744 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 763 865 человек.
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88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
За последние сутки работали:
- 838 мобильных бригад по иммунизации;
- 3051 пункт прививки;
- 472 центров вакцинации населения.
Коронавирус в Украине
За сутки 20 ноября в Украине зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них заболело детей – 894, медработников – 99).
Также за прошлые сутки:
- госпитализировано – 4048 человек;
- летальных исходов – 377;
- выздоровели – 14 450 человек.
За все время пандемии в Украине проведено 15 542 112 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.
Ранее мы писали:
- На Закарпатье придумали схему, как вакцинировать украинцев, которые купили поддельные сертификаты или же имеют настоящие, но прививку не делали.
- В Украине противники вакцинации в Сети распространяют слухи о том, якобы прививка против коронавируса войдет в ДНК матери и ее ребенка. Однако медики объясняют, что правды в этом нет.