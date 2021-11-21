В Украине на выходных делают меньше прививок: сколько людей вакцинировались за сутки

В общей сложности в Украине за все время пандемии проведено 22 569 609 прививок

За сутки в Украине вакцинировалось больше 152 тысяч людей / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 20 ноября 2021 года в Украине 152 321 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 49 760 человек, полностью иммунизированы – 102 561 человек.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Реклама

С начала вакцинальной кампании привито 12 805 746 человек, из них получили одну дозу – 12 805 744 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 763 865 человек.

88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

За последние сутки работали:

Реклама

838 мобильных бригад по иммунизации;

3051 пункт прививки;

472 центров вакцинации населения.

Коронавирус в Украине

За сутки 20 ноября в Украине зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них заболело детей – 894, медработников – 99).

Также за прошлые сутки:

Реклама

госпитализировано – 4048 человек;

летальных исходов – 377;

выздоровели – 14 450 человек.

За все время пандемии в Украине проведено 15 542 112 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.

Ранее мы писали: