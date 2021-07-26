В Украине на выходных стало меньше новых COVID-пациентов – сколько случаев за сутки

В воскресенье от коронавируса в стране умерли всего два человека

Коронавирус в Украине / Фото: Сегодня

В Украине в воскресенье, 25 июля, зафиксировали 213 новых случаев коронавируса. Это в несколько раз меньше, чем в будние дни, например, в пятницу 23 июля были 745 новых заболевших.

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Об этом сообщили в Минздраве.

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Всего в Украине за время эпидемии 2 248 663 человек заболели COVID-19.

За 25 июля вылечились 170 человек (всего – 2 184 365). Умерли от ковида 2 украинца (с начала эпидемии – 52 849).

Коронавирус в Украине 26 июля. Источник: Минздрав

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Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что результаты тестирования на наличие антител к коронавирусу крайне ненадежны и не позволяют делать убедительные выводы, особенно по уровню иммунной защиты человека.

Кроме того, в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных. Например, украинцы с прививками смогут посещать общественные места по QR-коду.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о том, как в Украине собираются вакцинировать детей против коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта