Українська
$ 27,05
31,85
  1. Последние новости Украины

В Украине на выходных стало меньше новых COVID-пациентов – сколько случаев за сутки

26 июля 2021 8:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В воскресенье от коронавируса в стране умерли всего два человека

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине / Фото: Сегодня

В Украине в воскресенье, 25 июля, зафиксировали 213 новых случаев коронавируса. Это в несколько раз меньше, чем в будние дни, например, в пятницу 23 июля были 745 новых заболевших.

Реклама

Об этом сообщили в Минздраве.

Читайте также: Как получить международный COVID-паспорт у семейного врача. Инструкция Минздрава

Всего в Украине за время эпидемии 2 248 663 человек заболели COVID-19.

За 25 июля вылечились 170 человек (всего – 2 184 365). Умерли от ковида 2 украинца (с начала эпидемии – 52 849).

В тренде
В Украине на выходных стало меньше новых COVID-пациентов – сколько случаев за сутки
Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине 26 июля. Источник: Минздрав
Реклама

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что результаты тестирования на наличие антител к коронавирусу крайне ненадежны и не позволяют делать убедительные выводы, особенно по уровню иммунной защиты человека.

Кроме того, в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных. Например, украинцы с прививками смогут посещать общественные места по QR-коду.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о том, как в Украине собираются вакцинировать детей против коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)
За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)Украина
"Больший ущерб тканям и органам". Что известно о штамме "Дельта"Украина
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платить
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платитьЭкономика
К пенсиям добавят по 400 гривен: кто и когда получит доплаты
К пенсиям добавят по 400 гривен: кто и когда получит доплатыЭкономика
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынке
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынкеФинансы
Португалия открывает въезд для украинцев: дата
Португалия открывает въезд для украинцев: датаУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять