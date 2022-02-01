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В Украине началась регистрация на ВНО-2022: что нужно знать абитуриентам

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 08:53
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До 29 апреля зарегистрированные участники смогут скачать приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения тестирования
В Украине ВНО в этом году начнется с 23 мая. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине ВНО в этом году начнется с 23 мая. Фото: коллаж "Сегодня"

С 1 февраля в Украине началась регистрация на основную сессию ВНО-2022. Она продлится до 9 марта.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

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Что известно о регистрации на ВНО?

Каждый зарегистрированный участник имеет право за счет средств государственного бюджета пройти тесты максимум из 5 учебных предметов. В общей сложности ВНО будет проходить по 13 учебным предметам.

Если участники желают сдать более 5 предметов, они смогут сделать это на средства физических и юридических лиц.

Чтобы дополнительно сдать один из иностранных языков в 2022 году, нужно будет заплатить 789 гривен, стоимость сдачи других учебных предметов (история Украины, география, физика, химия или биология) составит 354 гривен.

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До 29 апреля зарегистрированные участники смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения ВНО.

График проведения ВНО

Основное тестирование будет проходить с 23 мая по 17 июня, а с 23 июня по 15 июля отведено время для дополнительной сессии.

  • Физика – 23 мая
  • Химия – 26 мая
  • Украинский язык и литература – 31 мая
  • Математика – 3 июня
  • Испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня
  • Английский язык – 7 июня
  • История Украины – 10 июня
  • География – 14 июня
  • Биология – 17 июня

Документы для регистрации

Для успешной регистрации на ВНО необходимо подготовить следующие документы:

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  • копию паспорта гражданина Украины;
  • фотографию 3х4 см.

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