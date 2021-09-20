В Украине начали действовать новые правила карантина – что нужно знать

С 20 сентября адаптивный карантин в Украине работает по новым правилам

Новыми правилами предусмотрены привилегии для вакцинированных. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине сегодня, 20 сентября, вступили в силу новые карантинные нормы. В частности, после выхода из зеленой зоны вакцинированные украинцы смогут избежать ограничений.

Соответствующее постановление №954 от 13 сентября 2021 ранее было обнародовано на сайте правительства. "Сегодня" собрали всю необходимую информацию.

Правила карантина в зонах

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В зеленой зоне остаются наименее строгие правила карантина. Обязательно только носить маски в общественных помещениях и транспорте.

В желтой зоне людям тоже нужно носить маску в помещении и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, есть определенные запреты:

массовые мероприятия можно проводить с участием не более 1 человека на 4 квадратных метра площади;

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не должна превышать 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров в расчете не более 1 человек на 10 квадратных метров,

очная работа учреждений образования не разрешена. Кроме тех, где у 80% персонала есть желтый или зеленый COVID-сертификат.

В оранжевой зоне будут действовать все ограничения желтой зоны. Однако местные власти могут вводить и новые правила. Реклама Несмотря на то, что в красной зоне действуют самые строгие правила, их теперь можно обойти. Ограничения не будут применяться в случае наличия у всего персонала и посетителей зеленых COVID-сертификатов. В противном случае, кроме обязательного наличия маски в помещении и соблюдения дистанции, запрещена работа: заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос,

ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров,

непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

учреждений образования, кроме заведений где 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино – и видеосъемки,

заведений, предоставляющих услуги по размещению (хостелы, гостиницы).

Бизнес будет работать без ограничений, если 80% работников будут иметь желтый или зеленый COVID-сертификат.

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Речь идет о:

массовых мероприятиях,

кинотеатрах,

театрах,

музеях,

спортзалах,

бассейнах.

Как отметили в Минздраве, конечное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, или соблюдать все карантинные ограничения, остается за собственником.

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COVID-сертификаты

Таких сертификатов будет два: "желтый" или "зеленый". Документ будет содержать данные о вакцинации, а также об отрицательном тесте (действует 72 часа) или выздоровлении.

"Желтый" сертификат будет выдаваться после первой прививки, а "зеленый" – после второй. COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате.

Пересечение границы

Наличие "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 освобождает от необходимости проходить самоизоляцию. Это касается и тех, кто прибывают с временно оккупированных территорий.

Школы

В случае введения желтой зоны школы смогут работать лишь при условии наличия желтого сертификата у 80% педагогов. В красной зоне для работы школ условия ужесточаются – у 100% педагогов должны быть зеленые паспорта. При этом, от школьников вакцинация не требуется.

Транспорт

Новые правила не предусматривают ограничения для транспорта. Проверять наличие сертификатов у пассажиров не будут. При этом, водители должны быть вакцинированы.

Ранее мы сообщали, что в Украине растет количество COVID-госпитализаций, уже в 10 областях превышены показатели.

Также напомним, Кабмин продлил действие украинских COVID-сертификатов. Документ привели к международным стандартам.