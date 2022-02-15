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В Украине начали использовать "Молнупиравир" от COVID-19: как получить препарат

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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15 февраля, 08:10
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Препарат от коронавируса "Молнупиравир" вдвое уменьшает риск госпитализации
Таблетки от коронавируса назначают только семейные врачи
Таблетки от коронавируса назначают только семейные врачи / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину уже прибыли первые 60 тысяч курсов препарата от коронавируса "Молнупиравир" американской фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme. Этот препарат запрещен к продаже, он не должен появиться в аптеках.

Об этом пишет ТСН.

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Когда стоит назначать "Молнупиравир"

Первые украинские пациенты уже получили препарат "Молнупиравир".

"Благодаря этому препарату прекращается построение новых молекул РНК, то есть вирус перестает размножаться в клетках и таким образом прекращается инфицирование новых клеток", — сказала врач-иммунолог, доктор медицинских наук Алла Волоха.

Таблетки важно назначить в первые 5 дней инфицирования.

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Кому назначают препарат:

  • больным диабетом,
  • людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
  • людям с избыточным весом,
  • украинцам старше 60 лет.

Где можно получить препарат

"Молнупиравир" запрещен к продаже. Препарат не должен появиться в аптеках – единственный источник, где может получить его пациент – это семейный врач и он должен предоставить препарат бесплатно.

"Если его (лекарство "Молнупиравир" — Ред.) можно будет применять всем, кому это рекомендовано, прежде всего лицам групп риска, есть надежда, что противовирусные препараты вместе с вакцинацией смогут повлиять на ход пандемии", — отмечает Волоха.

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"Молнупиравир" вдвое уменьшает риск госпитализации.

Эффективность препарата ранее

В исследованиях "Молнупиравира" принимали участие 775 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Их результаты оказались такими:

  • было госпитализировано 7,3% участников исследования, получивших лекарство;
  • при этом из тех, кто получил плацебо (таблетку-пустышку), в больнице оказались 14,1% пациентов;
  • в группе пациентов, получивших "Молнупиравир", никто не умер, однако от последствий коронавируса позже скончались восемь пациентов, которым дали плацебо.

В ноябре 2021 года сам производитель признал, что таблетки не столь эффективны, как надеялись сначала. Но в начале января производитель Merck заявлял, что их препарат эффективен и для лечения заболевания, вызванного новым штаммом "Омикрон".

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