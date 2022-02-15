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В Украине начали массово торговать чемоданами для прятания страхов: сколько стоят

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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15 февраля, 07:51
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Найти и купить "тревожные чемоданчики" можно на сайтах бесплатных объявлений
Цены на "тревожные чемоданчики" стартуют от 500 гривен/Коллаж: "Сегодня"
Цены на "тревожные чемоданчики" стартуют от 500 гривен/Коллаж: "Сегодня"

За последние несколько дней в Украине выросло число предложений по продажам так называемых "тревожных сумок". Это связано с угрозой вторжения РФ на территорию Украины.

Об этом сообщает "Сегодня"

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Сколько стоит "чемоданчик"?

"Сегодня как никогда актуален "тревожный чемоданчик", — с таких слов начинают свои объявления многие из продавцов. Свой товар на сайтах бесплатных объявлений они предлагают по ценам, стартующим с 500 грн. За один из самых укомплектованных "чемоданов", в том числе и газовой горелкой, и необходимыми для выживания инструментами, продавец запросил 4900 грн. Примечательно, что большинство объявлений о продаже появилось за последние 2-3 дня.

"Купив такой "чемоданчик" человек не "закроет" в нем свои страхи. Но у кого-то, возможно, снизится чувство тревоги", — говорит кандидат психологических наук, социальный психолог Ольга Плетка.

По ее словам, наличие такого чемоданчика способно дать ощущение временной защищенности. К этому она добавляет, что тем, кто все же решил приобрести набор, советует выбирать такой, где продуктов и воды — как минимум на трое суток.

Набор вещей на случай чрезвычайной ситуации

  1. Оригиналы всех важных документов (паспорт, свидетельства о рождении детей, автомобильные права, пенсионное удостоверение, правоустанавливающие документы на недвижимость и т. д) соберите заранее и упакуйте в водонепроницаемую упаковку. Документы нужно упаковать так, чтобы их легко можно было достать. Желательно положить с документами фотографии родных и близких.
  2. Копии документов, которые перечислены выше.
  3. Банковские карты и небольшой запас наличных.
  4. Дубликаты ключей от дома и авто.
  5. Карта местности и доведенный до сведения всех членов семьи способ экстренной связи и место встречи.
  6. Устройства связи, предоставляющие доступ к информации.
  7. Фонарик с запасными батарейками.
  8. Компас и часы, лучше водонепроницаемые.
  9. Нож складной универсальный. Также не стоит забывать о спичках или зажигалке.
  10. Сигнальные средства (свисток).
  11. Рулон широкого скотча.
  12. Шнур синтетический (диаметр – 4-5 мм, длина – 20 м).
  13. Блокнот и карандаш.
  14. Нитки и иглы.
  15. Аптечка первой необходимости (бинт, лейкопластырь, йод, вата, активированный уголь, жаропонижающие средства, лекарства против аллергии, диареи, кишечной инфекции, глазные капли и антибиотики в порошках).
  16. Одежда (нижнее белье, носки, запасные брюки, рубашка или кофта, плащ-дождевик и удобная обувь по сезону).
  17. Гигиенические средства (зубная щетка и паста, небольшой кусок мыла, полотенце, туалетная бумага, несколько упаковок сухих салфеток, влажные салфетки). Женщинам — средства личной гигиены.
  18. Принадлежности для детей.
  19. Посуда (котелок, фляга, ложка, чашка, раскладной стаканчик).
  20. Запас еды на несколько дней (все, что можно есть без приготовления и что занимает мало места, долго хранится). Питьевая вода на первое время.

Угроза вторжения РФ в Украину

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