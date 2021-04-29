В Украине начали вакцинацию людей старше 65 – какие риски и что нужно знать перед прививкой

Прочитали инструкуции к вакцинам, которые используются в Украине и проанализировали побочные эффекты и противопоказания

В Украине началась вакцинация людей старше 65 лет. Врачи уже начали обзванивать своих пациентов и записывать на прививку. Как будет происходить вакцинация пожилых и что надо знать о противопоказаниях и побочных эффектах, разобрался "Сегодня".

Как и где записаться на вакцинацию?

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Записью на вакцинацию занимаются семейные врачи. Медики уже начали обзванивать пациентов, с которыми подписана декларация. Предлагают записаться на прививку.

В первую очередь вакцинируют пожилых с хроническими болезнями – сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания и почек. Если семейный врач еще не звонил, а есть желание привиться быстрее – можно позвонить ему самостоятельно.

"Вакцинация моих пациентов назначена на пятницу. Вакцинация добровольная, никто никого не принуждает. Пациенты сами мне звонят интересуются, и я обзваниваю. Я бы сказал, что люди возрастом 65 и старше, наверное самые активные – им сказали идти вакцинироваться – они приходят. На все вопросы по поводу вакцины – отвечаем, развеиваем все страхи", – рассказывает Роман Дяченко, семейный врач из г. Христиновка, Черкасской области.

Другой вариант записи – через пункты вакцинации по всей стране. Ближайший пункт вакцинации и телефон для записи можно найти по ссылке.

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Зачем вакцинация людям старше 65 лет?

Люди старшего возраста больше рискуют заболеть COVID-19 в тяжелой форме. В украинские больницы больше всего попадает больных коронавирусом в возрасте от 60 лет. Также летальность выше в этой возрастной группе.

Ни одна из вакцин не дает 100% гарантии, что человек не заболеет COVID-19. Однако все вакцины, допущенные к использованию, помогают избежать тяжелой формы коронавируса и госпитализации.



Люди старше 65 лет чаще умирают от COVID-19, чем другие. Статистика за год по Украине. Данные: НСЗУ.

Какие противопоказания для людей старше 65 лет?

Возраст – не противопоказание для вакцинации против COVID-19. Как раз наоборот, именно люди старшего возраста в группе риска тяжелого течения болезни. Именно они рискуют умереть из-за COVID или его осложнений. Поэтому людей старшего возраста вакцинируют быстрее других категорий. Это приоритетная группа вакцинации.

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Вакцинация противопоказана тем, у кого аллергия на любой из компонентов вакцины или была тяжелая аллергическая реакция на первую дозу. Не вакцинируют и тех, кто пришел с температурой (выше 38 градусов).

При этом простуда или насморк с температурой менее 38°C не является преградой для вакцинации, отмечается в сборнике Минздрава "100+ ответов на вопросов о вакцинации против COVID-19". Но поскольку это могут быть признаки COVID-19, то людей с подобными симптомами не рекомендуется приглашать на вакцинацию.

Ограничения по возрасту указаны в инструкции к каждой вакцине. Ограничения касаются только людей младше 18 лет.

Все ли вакцины подходят для прививания людей 65+?

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В Украине есть три вакцины:

AstraZeneca (индийского и корейского производства),

Pfizer (Comirnaty),

CoronaVac.

Пожилой возраст – не является противопоказанием ни для одной. Мы изучили инструкции к каждой вакцине и вот что говорится о прививании людей старше 60 лет.

В инструкции AstraZeneca (CoviShield) сказано, что побочные реакции у пожилых наблюдались реже, и как правило они были легкой формы.

С 24 февраля по 25 апреля в Украине зафиксировали 1043 (0,22%) сообщений о реакциях после введения вакцины во всех возрастных группах. В это число входит боль в месте инъекции, температура и другие побочные реакции.

На Pfizer (Comirnaty), согласно инструкции, у людей старшего возраста было меньше всего реакций на вакцину. Самые распространенные: боль в месте укола, утомляемость, головная боль, озноб, боль в мышцах и суставах, которые проходили через день-два.

С 18 по 25 апреля в Украине зафиксировали одну (0,004%) побочную реакцию после введения вакцины.

/ Фото: Flickr

Согласно инструкцииCoronaVac, вакцину можно вводить людям старше 65-ти. Однако отмечается, что доказательств эффективности для людей старше 60 еще недостаточно, по сравнению с другими возрастными группами. А во время вакцинации должно учитываться состояние здоровья человека старше 60 и оцениваться необходимость проведения вакцинации этим препаратом.

Серьезных побочных реакций во время испытаний вакцины не наблюдалось. Среди противопоказаний – серьезные неконтролируемые хронические заболевания.

CoronaVac с осторожностью нужно вводить людям с диабетом, эклампсией, эпилепсией, психическими заболеваниями, низким уровнем тромбоцитов и геморрагической болезнью.

Перед записью на вакцинацию, семейный врач должен оценить здоровье пациента.

С 13 по 25 апреля в Украине зафиксировали одну (0,003%) побочную реакцию после введения вакцины.

Какой риск тромбозов?

Не доказано, что вакцины – причина тромбозов.

Однако производители вакцин указывают, что препарат нужно с осторожностью вводить людям с низким уровнем тромбоцитов.

CoviShield должны с осторожностью назначать людям с тромбоцитопенией (низким уровнем тромбоцитов), любыми нарушениями свертываемости крови и людям на антикоагулянтной терапии.

Coronovac с осторожностью следует вводить с низким уровнем тромбоцитов и геморрагической болезнью.

Напомним, 28 апреля, в Украине открыли 2127 пунктов вакцинации против COVID-19. Все пункты будут оборудованы в соответствии с требованиями инфекционного контроля.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса