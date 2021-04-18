В Украине начали вакцинацию Pfizer: эксклюзивные фото и видео

Первыми прививки сделали подопечным психоневрологического интерната в Бородянке – за вакцинацией лично наблюдал Виктор Ляшко

В воскресенье, 18 апреля, началась вакцинация украинцев препаратом американской компании Pfizer - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко вместе с мобильной бригадой выехал на первое вакцинирование.

Реклама

Об этом сообщает "Сегодня"

Первыми получат первые дозы Pfizer подопечные психоневрологического интерната в Бородянке, что под Киевом. Вакцинацию начали с директора больницы, после прививки начали делать уже пациентам.

Главный санитарный врач сообщил, что прививки сделают около 100 гражданам – подопечным и персоналу интерната.

Реклама Фото: Наталия Руденская, "Сегодня"

Ляшко заявил, что вакцина уже доехала до всех региональных складов. И с сегодняшнего дня в каждой области Украины можно сделать прививку американским препаратом.

На видео с места сообщили, что вакцину для прививок доставили на место заранее, медики ее максимально быстро подготовили к использованию.

Видео: Сегодня

Реклама

Фото: Наталия Руденская, "Сегодня" В тренде Отбеливатель и запрещенные красители: чем опасны популярные в Украине сладости

А Ляшко на видео говорит, что размороженной вакцина может храниться пять дней. Ее нужно хранить при температуре +2+8 градусов. Таким образом, если медики не успеют использовать какой-то флакон – это не страшно, можно его спрятать в холодильник и использовать в течение пяти дней.

Видео: Сегодня

Фото: Наталия Руденская, "Сегодня"

Реклама

Фото: Наталия Руденская, "Сегодня"

Ранее мы сообщали, что Всемирная организация здравоохранения пока не видит необходимости введение трех доз вакцины от коронавируса Pfizer,о чем ранее заявил директор компании.

На прошлой неделе Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама