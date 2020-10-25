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Местные выборы: в Украине открылись избирательные участки

25 октября, 08:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Избирательные участки будут работать до 20:00

Сегодня, 25 октября, в 8:00 по всей Украине (кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя ) открылись избирательные участки для проведения местных выборов.

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Избиратели могут проголосовать до 20:00.

Ранее сообщалось, на избирательном участке проголосовать смогут даже больные. Самое главное требование для голосующих – соблюдение карантинных правил. На избирательные участки нужно приходить в маске и важно соблюдать социальную дистанцию.

В очереди к столам за бюллетенем будет не более трех человек. Важно помнить: если вы пришли без маски на голосование – вас пропустят, но за это вам "светит" административный штраф (сейчас это от 170 до 225 грн).

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Местные выборы: в Украине открылись избирательные участки

Напомним, в Украине в "день тишины" правоохранители открыли 29 уголовных дел и составили более 100 протоколов. В полиции рассказали, что большинство зафиксированных нарушений (507) связаны с незаконной агитацией, причем больше всего такой агитации было на билбордах – 218 и в зданиях – 125.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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