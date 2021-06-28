В Украине начались учения Sea Breeze-2021: репортаж с открытия (видео)

Эксперты прогнозируют провокации со стороны России, но командование украинских и американских сил их не боится

В Черном море 28 июня стартовали международные учения Sea Breeze-2021, в которых принимают участие Вооруженные силы Украины и военнослужащие почти 30 стран мира. Они продлятся почти две недели на суше, море и в воздухе.

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Какие особенности нынешних учений и ожидаются ли провокации от Российской Федерации – в репортаже новостей "Сегодня".

Чем особенные

Нынешние учения самые масштабные с 93-го года. Военные сразу 29 стран с пяти континентов будут учиться вместе противодействовать врагу на море, в воздухе и на суше.

Кроме того, впервые Sea Breeze происходит на фоне обострения отношений между Россией и НАТО в Черном море – на прошлой неделе россияне обстреляли британский военный корабль Defender возле аннексированного Крыма.

Sea Breeze проводят уже 21-й раз. Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США финансируют и помогают техникой и оборудованием. Будет привлечено 30 кораблей и катеров, 30 самолетов и вертолетов, и 5000 личного состава.

"В этом году у нас есть возможность провести учения в полном формате, привлекаются все запланированные силы, и они будут выполнять задачи как на море, так и суше", – рассказал руководитель учений от Украины Алексей Доскато.

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Ожидают ли новых провокаций от РФ

Командующие Sea Breeze-2021 говорят, что провокаций не боятся.

"Все районы проведения учений – они известны, и соответственно предупреждения о закрытии этих районов мы направили еще в начале месяца, руководствуясь прежде всего нормами международного морского права", – заявил командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа.

В отсутствии оснований для провокаций убежден и его американский коллега.

"Все будет происходить в рамках международных вод. Поэтому нет ничего провокационного в том, что военно-морские учения будут проходить в международных водах", – подчеркнул заместитель командира 65-й оперативной группы флота ВМС США Кайл Гантт.

Военные же эксперты прогнозируют – провокации со стороны российского Черноморского флота могут быть, и к ним следует готовиться.

Учения продлятся до 10 июля.

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Напомним, на днях Россия просила США отказаться от учений Sea Breeze-2021, отметив, что они якобы носят агрессивный характер и повышают риски опасных военных инцидентов в море.

Позже произошел инцидент у берегов Крыма в территориальных водах Украины, когда российский корабль и самолет начали стрелять в сторону британского эсминца Defender.