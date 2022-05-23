Украина
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
💥 Дело Медведчука - Порошенко 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине начался дефицит соли: названа причина

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 мая, 21:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украине придется закупать соль за границей до конца боевых действий
Крупнейший производитель соли приостановил работу
Крупнейший производитель соли приостановил работу / Фото: Коллаж: Сегодня

Украине придется ввозить больше соли из-за границы. Крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче ДП "Артемсоль" остановило работу из-за боевых действий. Дефицит соли уже отмечается по всей Украине, рассказал глава предприятия Виктор Юрин в интервью Свободному радио.

По его словам, запасы готовой продукции были вывезены еще в апреле.

Реклама

"Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени", — сказал Юрин.

Обстрелы "Артемсоли"

Предприятие не работает, согласно приказу, до неопределенного времени. Идут постоянные обстрелы, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный состав. Погибших и раненых не было.

"Производственный процесс невозможен. Мы же не подвергнем людей опасности. Тем более большинство жителей Соледара, сотрудников ГП "Артемсоль", уже эвакуировались. Большинства работников администрации, ИТР (инженерно-технических рабочих. — Ред.) нет на месте", — рассказал Юрин.

По словам Виктора Юрина, предприятие остановили еще в апреле, потому что стало невозможно вывозить по железной дороге готовую продукцию. Узловую станцию, куда подтягивали вагоны, постоянно обстреливают. На машинах можно подвозить лишь незначительную часть продукции. Запас готовой продукции с ГП "Артемсоль" вывезли в апреле в торговые сети, говорит он.

Дефицит в Украине

Соль с "Артемсоли" стала дефицитом и исчезла с прилавков магазинов по всей Украине. Это может стать проблемой для хозяек, которые заготавливают консервацию. В засолке используют именно кухонную каменную соль, морская слишком обогащена минералами, не все из которых подходят для процесса консервации.

Реклама

Руководитель ГП "Артемсоль" считает, что теперь Украине придется ввозить больше соли из-за границы.

"Для того, чтобы соль была в продаже, ее надо изготавливать. В каких-то магазинах она наверняка есть. Я в Киеве, в Виннице встречал. Зато появилась турецкая, румынская соль... Пока ведутся бои, придется замещать нашу соль импортированной", — сказал он.

По его словам, остановку ГП "Артемсоль" почувствуют на себе и потребители за границей.

"Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов — Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния", — добавил Юрин.

Читайте также:

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:40 23 мая
1
Личный состав 29200
Личный состав
2
Самолеты 204
Самолеты
3
Вертолеты 170
Вертолеты
4
Танки 1293
Танки
5
ББМ 3141
ББМ
6
Артиллерия 604
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 476
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2206
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Кристина Дмитренко - 22-летняя биатлонистка, чемпионка Юношеских Олимпийских игр, в рядах Нацгвардии защищает Украину от российских оккупантов. “Пусть я временно и сменила винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни было в моих руках, нахожусь я на соревнованиях или в армии – буду стоять до конца. А стрелять я умею!” - говорит чемпионка.
История спортсменки
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29787.16

Bitcoin Cash (BCH)

198.6

Binance Coin (BNB)

329.5

Ethereum (ETH)

2031.83

Litecoin (LTC)

71.6

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,92 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.92

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять