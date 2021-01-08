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В Украине начался локдаун. Все, что нужно знать о жестком карантине

8 января, 00:01

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Два города отказались вводить дополнительные ограничения

В Украине с полуночи 8 января начался зимний локдаун, который продлится до 24 января. "Сегодня" собрали все правила, запреты и ограничения жесткого карантина.

Главные запреты:

  • Кафе, бары, клубы и рестораны закрываются. Можно работать только навынос или доставкой.
  • В ТЦ можно покупать только товары первой необходимости, прессу и бытовую химию.
  • Спортзалы, бассейны и фитнес-центры под запретом.
  • Массовые мероприятия отменены.
  • Все рынки закрывают.
  • Запрещается посещение учебных заведений (кроме детсадов и специальных учебных заведений).

Что разрешено:

  • магазины (продовольственные товары, лекарства и средства связи);
  • заправки (без зон питания);
  • банки и финучреждения;
  • ветеринарные клиники, аптеки;
  • отели;
  • почта.

Изменения в работе учреждений:

  • В Киеве Центры предоставления админуслуг будут оказывать только самые важные услуги (выдача паспортов, свидетельств о рождении).
  • Госучреждения столицы должны максимально перевести работу в дистанционный режим.
  • Парикмахерские и салоны красоты смогут работать по предварительной записи.

Транспорт

  • Общественный наземный транспорт будет возить только пассажиров на сидячих местах.
  • В Киеве работу некоторых станций метро могут ограничить (на вход/выход пассажиров). Информацию об этом будут оглашать в подземке.
  • Интервалы в графике рейсов могут увеличить.
  • Курсирование поездов не останавливают, но вводят жесткие ограничения.
  • Международное и внутреннее авиасообщение ограничивать не будут. Если едете за границу, не забудьте проверить, есть ли там карантин или локдаун и какие условия.

Кто против?

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Власти двух городов, Тернополя и Черкасс, отказались вводить локдаун.

Так, в Тернополе мэр считает, что необходимости в жестком карантине нет, ведь в городе уменьшается количество больных, а среди детей и учителей практически не фиксируют случаев заражения.

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Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко придерживается такого же мнения.

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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карантин Украина коронавирус локдаун
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