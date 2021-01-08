В Украине начался локдаун. Все, что нужно знать о жестком карантине

В Украине с полуночи 8 января начался зимний локдаун, который продлится до 24 января. "Сегодня" собрали все правила, запреты и ограничения жесткого карантина.

Главные запреты:

Кафе, бары, клубы и рестораны закрываются. Можно работать только навынос или доставкой.

В ТЦ можно покупать только товары первой необходимости, прессу и бытовую химию.

Спортзалы, бассейны и фитнес-центры под запретом.

Массовые мероприятия отменены.

Все рынки закрывают.

Запрещается посещение учебных заведений (кроме детсадов и специальных учебных заведений).

Что разрешено:

магазины (продовольственные товары, лекарства и средства связи);

заправки (без зон питания);

банки и финучреждения;

ветеринарные клиники, аптеки;

отели;

почта.

Изменения в работе учреждений:

В Киеве Центры предоставления админуслуг будут оказывать только самые важные услуги (выдача паспортов, свидетельств о рождении).

(выдача паспортов, свидетельств о рождении). Госучреждения столицы должны максимально перевести работу в дистанционный режим.

Парикмахерские и салоны красоты смогут работать по предварительной записи.

Транспорт

Общественный наземный транспорт будет возить только пассажиров на сидячих местах.

В Киеве работу некоторых станций метро могут ограничить (на вход/выход пассажиров). Информацию об этом будут оглашать в подземке.

(на вход/выход пассажиров). Информацию об этом будут оглашать в подземке. Интервалы в графике рейсов могут увеличить.

Курсирование поездов не останавливают, но вводят жесткие ограничения.

Международное и внутреннее авиасообщение ограничивать не будут. Если едете за границу, не забудьте проверить, есть ли там карантин или локдаун и какие условия.

Кто против?

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Власти двух городов, Тернополя и Черкасс, отказались вводить локдаун.

Так, в Тернополе мэр считает, что необходимости в жестком карантине нет, ведь в городе уменьшается количество больных, а среди детей и учителей практически не фиксируют случаев заражения.

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Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко придерживается такого же мнения.

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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