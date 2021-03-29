В Украине начинают отключать отопление, но погода может преподнести сюрприз

Некоторые города Украины уже начинают отключать отопление. Хотя эти планы может нарушить погода – после нескольких дней тепла снова немного похолодает.
Так, в Днепре батареи могут остыть уже с 1 апреля. Подготовительные работы начали в Сумах, Кропивницком и Харькове. А вот в Хусте, что на Закарпатье, отопительный сезон завершился уже сегодня.
Отметим, что условием для окончания отопительного сезона является среднесуточная температура воздуха не менее 8 градусов тепла, причем данный параметр должен наблюдаться на протяжении пяти дней подряд.
А вот синоптики говорят, что после нескольких теплых дней, в Украине снова будет прохладно, ожидается даже снег с дождем:
- днем почти во всех областях, кроме западных, пройдет небольшой дождь;
- температура будет колебаться от 7 до 12 тепла днем, и до -1 – ночью;
- на западе еще холоднее – от 0 до 5 мороза;
- в Киеве мокрый снег и 11 градусов тепла.
Довольно холодный март заканчивается долгожданным весенним потеплением. А вот в следующем месяце будут температурные качели. Сайт "Сегодня" узнал, какой будет погода в апреле.
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