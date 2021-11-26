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В Украине начнут массово производить COVID-вакцины: где и когда

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
26 ноября, 13:59
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Там также планируют наладить производство вакцин против гриппа и полиомиелита
Завод в Харькове имеет мощности для того, чтобы разливать более 30 млн. доз вакцины в год.
Завод в Харькове имеет мощности для того, чтобы разливать более 30 млн. доз вакцины в год. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр здравоохранения Виктор Ляшко находится с визитом на заводе "Лекхим-Харьков". Он заявил, что в Украине есть отечественные мощности для массового производства наиболее необходимых вакцин.

Об этом Ляшко написал в своем Facebook.

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Что в данный момент производят на заводе

Лекхим производит более 950 млн готовой продукции в год – таблетированные формы, суппозитории и инъекционные препараты.

По словам Ляшко, производство автоматизировано и роботизировано. Человеческий фактор сведен к минимуму.

Возможно ли там производство вакцин

Министр убежден, что на заводе смогут наладить собственное производство вакцин и расширить производство других, например, антибактериальных препаратов.

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"Независимыми от других стран мы сможем стать благодаря современному производству лекарственных средств, в том числе иммунобиологических препаратов, отечественные мощности" , – заявил Ляшко.

Соответствующую инициативу обсудили с руководством предприятия.

Какие вакцины хотят производить

Запуск линии производства вакцин планируется по 3 позициям:

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  • антиковидная вакцина,
  • вакцина против гриппа,
  • вакцина против полиомиелита.

"Постановлением Кабмина мы уже разрешили фармпроизводителям импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики COVID-19 с государственными льготами и освобождением оборудования от налогообложения", – объяснил Ляшко.

Он добавил, что мощности Лекхима будут позволять разливать более 10 тысяч доз вакцины в час и более 30 млн доз в год.

Когда начнется производство

Прорабатывается как собственное производство украинской вакцины (работают с нашими научными институтами над новым способом инактивации вируса), так и по технологии in bulk (разлив и расфасовка готового продукта).

"Запуск уже в 2022 году", – анонсировал министр.

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