В Украине начнут массово производить COVID-вакцины: где и когда

Министр здравоохранения Виктор Ляшко находится с визитом на заводе "Лекхим-Харьков". Он заявил, что в Украине есть отечественные мощности для массового производства наиболее необходимых вакцин.
Об этом Ляшко написал в своем Facebook.
Что в данный момент производят на заводе
Лекхим производит более 950 млн готовой продукции в год – таблетированные формы, суппозитории и инъекционные препараты.
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По словам Ляшко, производство автоматизировано и роботизировано. Человеческий фактор сведен к минимуму.
Возможно ли там производство вакцин
Министр убежден, что на заводе смогут наладить собственное производство вакцин и расширить производство других, например, антибактериальных препаратов.
"Независимыми от других стран мы сможем стать благодаря современному производству лекарственных средств, в том числе иммунобиологических препаратов, отечественные мощности" , – заявил Ляшко.
Соответствующую инициативу обсудили с руководством предприятия.
Какие вакцины хотят производить
Запуск линии производства вакцин планируется по 3 позициям:
- антиковидная вакцина,
- вакцина против гриппа,
- вакцина против полиомиелита.
"Постановлением Кабмина мы уже разрешили фармпроизводителям импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики COVID-19 с государственными льготами и освобождением оборудования от налогообложения", – объяснил Ляшко.
Он добавил, что мощности Лекхима будут позволять разливать более 10 тысяч доз вакцины в час и более 30 млн доз в год.
Когда начнется производство
Прорабатывается как собственное производство украинской вакцины (работают с нашими научными институтами над новым способом инактивации вируса), так и по технологии in bulk (разлив и расфасовка готового продукта).
"Запуск уже в 2022 году", – анонсировал министр.
Раньше мы писали:
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