В Украине наконец-то начали выдавать "зеленые" номера на электромобили (фото)

Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины начали выдавать специальные номерные знаки для электромобилей, надписи на которых нанесены зеленым цветом.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, с 6 октября электротранспорт сможет парковаться на специально отведенных машиноместах, а также будет иметь бесперебойный доступ к зарядным станциям. Также водители электромобилей смогут пользоваться преимуществами дорожных знаков "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

Пресс-служба подчеркнула, что эти номера, как и все остальные, будут распознаваться дорожными камерами для контроля за соблюдением правил дорожного движения.

Реклама / Фото: Пресс-служба МВД В тренде Почти всю Украину накроют дожди: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Ранее сайт "Сегодня" назвал ТОП-5 популярных моделей электромобилей в Украине. В то же время напомним, что продажи электрокаров в августе 2020-го упали по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 11% – до 647 единиц. Всего с начала года в Украине было поставлено на учет 4962 ед. автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге: 4737 легковых авто, 224 коммерческих и один автобус.

Напомним, закон №10405 о введении зеленых номеров для электромобилей должен был начать действовать с 1 января 2020 года. Согласно ему, паркоместа для электрокаров оборудуют специальными знаками. Если на таком припаркуют автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, то для нарушителя предусмотрен штраф 340-510 грн.

А о том, как украинцы нарушают ПДД на трассах, смотрите в сюжете:

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