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В Украине нашли пять штаммов коронавируса – ЦОЗ

30 декабря, 17:55

Виталий Семченко Виталий Семченко

При этом "британский" вариант не обнаружен

На данный момент в Украине циркулирует пять штаммов коронавируса. При этом "британский" вариант не обнаружен.

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Об этом сказано на сайте Центра общественного здоровья.

Такие данные подтвердила лондонская лаборатория, куда отправили 50 образцов, взятых у пациентов из девяти областей страны.

Результаты исследования показали, что циркулирующие в Украине вирусы принадлежат к генетической линии B, которая происходит из Китая. В частности, речь идет о таких вариантах:

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  • В1 – вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, циркулирующих на территории Европы, и происходят из Италии;
  • В1.1 – вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC);
  • В1.1.1 – циркуляция этих вирусов обнаружена одновременно на территории стран ЕС и Великобритании;
  • В1.5 – вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы, и происходят из Испании;
  • В2 – вирусы этой группы циркулируют в более чем 57 странах мира на 6 континентах.

В ЦОЗ отметили, что для отслеживания изменений вируса с января 2021 года референс-лаборатория будет ежемесячно направлять образцы на исследование за рубеж.

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Напомним, ранее ученые выяснили, что "британский" штамм не вызывает более серьезного течения болезни или повышенной смертности. Однако он заразнее известных ранее разновидностей коронавируса.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения уверены, что возникновение новых мутаций коронавируса является естественным процессом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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штамм коронавирус COVID-19
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