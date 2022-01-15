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В Украине настоящий "елкопад" из-за непогоды. Где рухнули новогодние деревья (фото, видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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15 января, 12:42
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На территории страны бурлил шквальный ветер, но во время падений деревьев никто не пострадал
В некоторых городах елки решили не устанавливать повторно, а демонтировать их / Коллаж "Сегодня"
В некоторых городах елки решили не устанавливать повторно, а демонтировать их / Коллаж "Сегодня"

Вчера, 14 января, в Украине разбушевалась непогода. Во многих городах сильный ветер повалил главные новогодние елки. В некоторых центрах их будут восстанавливать, а где-то просто демонтируют.

Сайт "Сегодня" собрал информацию, где в Украине из-за ветра рухнули новогодние елки.

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Полтавская область

В Лубнах Полтавской области на центральной площади из-за сильного ветра упала часть новогодней елки, которую смонтировали из живых деревьев. Фото и видео инцидента очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Люди шутят, что теперь праздничное дерево похоже на шапку Гарри Поттера.

В Лубнах Полтавской области сильный ветер свалил новогоднюю елку. Фото: соцсети
В Лубнах Полтавской области сильный ветер свалил новогоднюю елку. Фото: соцсети

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Черниговская область

В Носовке Черниговской области от сильных порывов ветра упала елка в центре города. Устанавливать ее назад уже не будут, а просто разберут.

В Носовке упала елка. Фото: Facebook
В Носовке упала елка. Фото: Facebook

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Также упала елка и в центре Коропа Черниговской области. Кран убирал ветки дерева, но снова ставить главную красавицу уже не будут.

Во время падений деревьев никто не пострадал.

В Коропе упала елка. Фото: Facebook
В Коропе упала елка. Фото: Facebook

Сумская область

Также сильного ветра не выдержала новогодняя елка в городе Кролевец.

В городе Кролевец упала елка. Фото: соцсетей
В городе Кролевец упала елка. Фото: соцсетей

В городе Кролевец упала елка. Фото: соцсетей
В городе Кролевец упала елка. Фото: соцсетей

В городе Кролевец упала елка. Фото: соцсетей
В городе Кролевец упала елка. Фото: соцсетей

Прямо в центре города Белополье Сумской области от сильных порывов ветра упало праздничное дерево.

В городе Белополье упала елка. Фото: соцсетей
В городе Белополье упала елка. Фото: соцсетей

Львовская область

В Пустомытах также упала елка. Местные жители утверждают, что причиной могло стать плохое крепление.

В Пустомытах упала елка. Фото: соцсети
В Пустомытах упала елка. Фото: соцсети

Непогода снова накроет Украину?

Сегодня, 15 января, в стране вновь прогнозируют сильный ветер. Днем его порывы будут достигать 15-20 м/с. В связи с этим объявлен первый уровень опасности.

Также на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. В связи с этим объявлен третий уровень опасности.

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