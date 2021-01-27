В Украине наступил снежный апокалипсис: где опаснее всего

Украинцев просят не садиться за руль и приготовиться к отключениям электроэнергии

После довольно теплой недели, которая даже сопровождалась температурными рекордами в некоторых городах, на Украину опять надвигается непогода.

Реклама

В страну пришли (а кое-где еще только ожидаются) снегопады и метели со всеми вытекающими. Причина тому пришедший из Европы циклон.

"Сегодня" разбирались, что в связи с этим рекомендуют власти и к чему готовиться украинцам.

"Камбэк" зимы

27-28 января в центральных и южных областях ожидается резкое похолодание.

В частности, в Одесской и Николаевской областях прогнозируют мощный снегопад с сугробами и заносами до 40 см, а также метелью со скоростью ветра до 20 м/с. Здесь уже объявили "красный" – самый высокий – уровень погодной опасности.

Реклама

Тем временем, в Кировоградской области, где обещают сильный мокрый снег с заносами до 20-30 см, уровень опасности повысили до "оранжевого".

Кроме того, в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях – снежные заносы до 15 см и гололедица, а в Запорожской и Херсонской областях – усиление ветра до 15-24 м/с и температура 0-4 градуса.

Укргидрометцентр призывает готовиться к остановке общественного транспорта и перебоям с энергоэнергией.

В тренде Разумков рассказал, когда могут провести всеукраинский референдум

Видео: Сегодня

А что в столице?

В Киеве тоже ожидается существенное ухудшение погоды – горожан предупреждают о снегопаде, гололедице и, соответственно, ДТП и пробках на дорогах.

Уже с сегодняшнего вечера следует ждать дождя, переходящего в мокрый снег. При этом 28 января температура воздуха опустится до -6, а снегопад продолжится.

Реклама

Но городские власти уверяют: к обороне Киева от непогоды готовы. В "Киевавтодоре" уже обещают задействовать 544 единицы спецтехники для превентивной обработки дорог и тротуаров.

Читайте также: Народный синоптик рассказал, какой будет погода в феврале

Внимание, автомобилисты!

Украинцев, которые владеют автомобилями, просят рассудительно отнестись к погодным предупреждениям. В следующие два дня директор "Укравтодора" Александр Кубраков призывает не садиться за руль без крайней необходимости и не парковать свои машины без присмотра вдоль дорог.

В то же время, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уверяют, что обеспечили транспортное сообщение на всех дорогах государственного и местного значения.

А вот в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях продолжает работать спецтехника – уборкой дорог занимаются более 1100 работников и 800 единиц техники. В связи с этим в Одессу ограничили въезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама