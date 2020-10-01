В Украине не было первой волны коронавируса – главный санврач

В странах Европы четко прослеживается второй всплеск заболевания, отметил Ляшко

В Украине не было как таковой первой волны коронавируса. Благодаря введенному в стране карантину удалось предотвратить быстрый рост числа больных COVID-19.

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Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает "Украинское радио".

Сейчас, по его словам, если посмотреть на Францию, Испанию, Германию, Великобританию, то там четко прослеживается вторая волна: когда в марте-апреле у них регистрировалось 8-9 тысяч случаев в сутки, летом показатели опустились до 200-500 случаев, а сейчас 12-13 тысяч.

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Напомним, в Украине за последние сутки выявили 4 069 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

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Всего в стране подтверждено 213 028 случаев заражения COVID-19. Умерли 4 193 человека, выздоровели 94 443 человека.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в Украине количество инфицированных уже в этом году может вырасти до 7-9 тысяч в сутки.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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