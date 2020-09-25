В Украине не готовы смягчить карантин Киев и 22 области: новые данные Минздрава

В Украине по состоянию на 25 сентября условиям для ослабления карантина не соответствуют почти все области.
Как сообщает Минздрав Украины, не готовы смягчать ограничения:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 112,7 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 152,5. Самая плохая динамика наблюдается в Тернопольской области – 405,6.
Отметим, лишь Кировоградская и Херсонская области могут ослабить карантин.
Ранее мы сообщали, что Тернополь вернулся в "красную" зону карантина.
Также напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, закроют ли Украину на полный карантин.
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