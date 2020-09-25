В Украине не готовы смягчить карантин Киев и 22 области: новые данные Минздрава

Эти регионы не соответствуют критериям для ослабления мер

В Украине по состоянию на 25 сентября условиям для ослабления карантина не соответствуют почти все области.

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Как сообщает Минздрав Украины, не готовы смягчать ограничения:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 112,7 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 152,5. Самая плохая динамика наблюдается в Тернопольской области – 405,6.

Отметим, лишь Кировоградская и Херсонская области могут ослабить карантин.

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Ранее мы сообщали, что Тернополь вернулся в "красную" зону карантина.

Также напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, закроют ли Украину на полный карантин.

Медики фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. О том, кто в группе риска, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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