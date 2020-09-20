В Украине не хватает украинских учебников: кто виноват

После принятия в этом году Закона о среднем образовании с русского на украинский перешло порядка 200 тысяч учеников, после чего в школах возникла нехватка учебников на государственном языке.

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Как сообщает Общественное, такие данные языкового омбудсмена Тараса Кремня, который уже распорядился создать комиссию для проверки готовности школ к переходу на обучение по-украински.

Согласно информации Института модернизации содержания образования, на сегодняшний день в Хмельницкой области учебниками для 7-х классов школы обеспечены на 72%, в Днепропетровской области – на 82%, а в Закарпатской, Львовской, Ровенской и Волынской – на 89%.

Исполняющий обязанности директора института Евгений Бажанков винит в этом экс-министра образования Анну Новосад. Якобы постановление об изменении языка преподавания было подготовлено еще в конце прошлого года, а она его не направила в Кабмин на утверждение. Теперь полностью закрыть потребность в учебниках получится только в конце декабря, добавил он.

Новосад же утверждает, что при ней министерство подготовило все документы для печати учебников.

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"За время моего пребывания в МОН мы приняли все необходимые акты, чтобы были вовремя подготовлены и напечатаны учебники для тех классов, для которых они по графику должны были печататься в 2020 году. А именно – 3 и 7 классы", – уверяет экс-министр.

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По словам Новосад, к моменту ее отставки (а она ушла вместе с правительством Алексея Гончарука, которое Верховная Рада распустила 4 марта) все учебники, которые одобрили к печати в 2020 году, находились на этапе просмотра и отбора учителями.

"В течение следующих месяцев, и особенно в течение лета, МОН нужно было сделать самое легкое – дораспределить учебники других лет в те области, где их частично не хватало ... Так же нужно было частично перераспределить резервы для школ, перешедших на украинский язык. То есть не печатать, а дораспределить имеющиеся резервы", – объясняет Новосад.

Она констатирует, что Министерство образования может закрыть всю нехватку учебников, потому что все необходимые документы для этого готовы – некоторые из них "нужно было просто вынести на заседание правительства и принять".

Напомним, после принятия Закона о полном среднем образовании нардеп Максим Бужанский подал свой законопроект, который бы отложил переходит русских школ на украинский язык обучения до 2023 года.

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