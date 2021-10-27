В Украине не планируют вводить локдаун: названа причина

Статистика коронавируса с каждым днем ухудшается

Будет ли в Украине полный локдаун. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине не планируют вводить полный локдаун, так как на данный момент в нашей стране экономика набирает обороты.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга в рамках рабочей поездки в Донецкую область.

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Локдауна не будет

По словам Шмыгаля, в Украине не хотят вводить локдаун, поскольку наша экономика набирает обороты, а локдаун негативно влияет на экономическое развитие.

"Мы ожидаем в этом году минимум 3,5% роста ВВП", – отметил глава правительства.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что хотелось бы иметь 4% рост ВВП, но энергетический кризис и четвертая волна пандемии влияют на экономику.

Возможный локдаун в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

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Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 26 октября, в Украине зафиксировали 22 574 новых случая COVID-19. Это на 3454 больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 825 733 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 692 жителя Украины (всего – 65 628). Вылечить удалось 2 401 705 инфицированных (11 593 – за последние сутки).