В Украине не планируют вводить локдаун: названа причина

В Украине не планируют вводить полный локдаун, так как на данный момент в нашей стране экономика набирает обороты.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга в рамках рабочей поездки в Донецкую область.
Локдауна не будет
По словам Шмыгаля, в Украине не хотят вводить локдаун, поскольку наша экономика набирает обороты, а локдаун негативно влияет на экономическое развитие.
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"Мы ожидаем в этом году минимум 3,5% роста ВВП", – отметил глава правительства.
Кроме того, премьер-министр сообщил, что хотелось бы иметь 4% рост ВВП, но энергетический кризис и четвертая волна пандемии влияют на экономику.
Статистика коронавируса на сегодняшний день
За прошлые сутки, 26 октября, в Украине зафиксировали 22 574 новых случая COVID-19. Это на 3454 больше, чем сутками ранее.
Всего инфекцию подтвердили у 2 825 733 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 692 жителя Украины (всего – 65 628). Вылечить удалось 2 401 705 инфицированных (11 593 – за последние сутки).
Когда в Украине будет пик COVID-19?
Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.
Красная зона
В красную зону карантина в Украине на сегодняшний день входят области:
- Днепропетровская
- Донецкая
- Запорожская
- Одесская
- Сумская
- Херсонская
- Ровенская
- Николаевская