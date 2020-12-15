В Украине небо затянет тучами, а местами пройдет мокрый снег: прогноз на 15 декабря (карта)

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 15 декабря, ожидается минусовая температура, местами снег. На всей территории страны будет облачно.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются на севере и востоке страны. Температура воздуха установится на уровне от -1 до 1 градуса выше нуля.

В западных областях столбики термометров покажут от -1 до 5 градусов тепла.

А на юге страны температура воздуха будет в пределах от 3 до 5 градусов с отметкой плюс.

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Ранее мы сообщали, что директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какой ждать зимы. В целом она не будет сильно холодной и снежной. Он добавил, что зимой можно ожидать температурные качели.

Также напомним, в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом. Температура воздуха опустилась до -10 градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

Кроме того, на украинских аэродромах военные самолеты покрылись льдом. Для вылета в таких условиях необходимо сначала почистить воздушное судно.

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