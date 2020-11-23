В Украине немного потеплеет, а местами пройдут дожди: прогноз на 23 ноября (карта)

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 23 ноября, в течение дня температура будет держаться выше нулевой, а в некоторых регионах ожидаются осадки.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, дождь пройдет практически во всех западных областях, кроме Черновцов, Хмельницкого и Житомира. Там температура воздуха установится на уровне 3-6 градусов тепла.

На востоке страны будет прохладнее всего. Столбики термометров покажут 0-2 градуса тепла.

На севере ожидается 3-6 градусов с отметкой плюс. Небо будет облачным, но без осадков.

Теплее всего будет в южных областях страны. Там температура воздуха составит 5-9 градусов выше нуля.

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Ранее мы сообщали, что в Харькове выпал первый снег. Фото и видео природного явления горожане делятся в Сети.

Также напомним, на горе Поп Иван Черногорский с утра -2 градуса. Спасатели опубликовали видео зрелищного рассвета в высокогорье.

Кроме того, в Украине резко похолодает. Синоптики рассказали, где будет первый мороз. Погоду в Украине до конца недели будет определять антициклон, а это значит — никаких дождей.

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