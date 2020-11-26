В Украине неожиданно потеплеет до +13, но повезет не всем

А вот на выходных в Украину вторгнется холодный циклон и испортит погоду

Пока в Украину идет непогода, в пятницу, 27 ноября, ожидается довольно теплая как для этой поры температура воздуха – местами до +13. При этом в некоторых областях будут осадки.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра Украину заденет своим атмосферным фронтом циклон Tanja и принесет осадки в западной, северной частях и немного в центре страны. На остальной территории будет хозяйничать антициклон с сухой погодой.

Температура воздуха в пятницу в течение дня составит 2-7 градусов.

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На юге будет теплее всего – 10-13 градусов.

В Киеве ожидается облачная и прохладная погода – до 4 градусов тепла, может немного покапать дождь.

Диденко добавила, что на выходных, 28 и 29 ноября, будет больше дождей с мокрым снегом и похолодает, особенно в воскресенье, когда в Украину зайдет циклон Tanja.

Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой. По ее словам, будет теплее обычного, но без аномального потепления.

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