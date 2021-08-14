Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине "Новая почта" презентовала грузовой дрон (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
14 августа, 10:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Специалисты показали, как дрон с легкостью поднялся в воздух вместе с грузом и четко приземлился в конечном пункте
Дрон был презентован "Новой почтой". Фото: коллаж "Сегодня"
Дрон был презентован "Новой почтой". Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине "Новая почта" провела презентацию первого грузового дрона от отечественного производителя. Создателем стала компания BetterFly.

Реклама

Об этом сообщает Агро Инновационное Опрыскивание в Facebook.

Дрон представили на экспозиции инноваций компании "Новая Почта". На видео видно, как дрон с легкостью поднялся в воздух вместе с грузом и четко приземлился на крышу.

Какой был вес груза – пока неизвестно.

Это не первая инновация "Новой почты"

Реклама

Мы писали также, что ранее "Новая почта" совершила тестовую отправку посылки с помощью беспилотного самолета Discovery (украинской компании "Аеродрон").

Тестовая посылка поднялась на высоту 300 метров в 7:00 с аэродрома "Чайка" (Киевская обл.), а на аэродром "Коротич" (Харьковская обл.) прибыла в 12:00. Расстояние в 480 км с отправлением БПЛА пролетел впервые в мире.

Мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
погода
Донбасс
Запад
Одесса
Днепр
Харьков
Крым
Срочно
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять