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В Украине новая волна минирований! В каких городах ищут взрывчатку – обновляется

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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13 января, 12:15
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На всех объектах работают взрывотехники и кинологи, которые обследуют здания и прилегающие к ним территории
Полицейские реагируют на сообщения о минировании / Коллаж "Сегодня"
Полицейские реагируют на сообщения о минировании / Коллаж "Сегодня"

За сегодняшний день, 13 января, полицейские разных городов Украины получили анонимные сообщения о минировании. Взрывчатку уже ищут в Херсоне, Николаеве, Хмельницком, Черкассах и других городах. Из-за этого временно закрыли торговые центры и одну школу.

Сайт "Сегодня" собрал последние случаи "минирования" в стране.

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В Хмельницком "заминировали" школу

Сегодня, 13 января, в Хмельницком "заминировали" школу№ 6. Сообщение поступило в полицию. На месте происшествия находятся все экстренные службы.

Правоохранители оцепили район, эвакуировали учеников, учителей и работников школы.

В Черкассах ищут бомбу во всех ТРЦ

В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы.

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Правоохранители обследуют здания и прилегающие к ним территории для обнаружения взрывоопасных веществ или предметов.

Также полицейские производят эвакуацию посетителей и работников ТРЦ. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Минирование в Полтаве

В Полтаве "заминировали" ТРЦ "Киев". Полицейские внимательно обследуют торговый комплекс и пристройки, относящиеся к комплексу.

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Об этом сообщает telegram-канал Х**ая Полтава.

Сейчас копы эвакуируют работников и посетителей торгового центра.

Сообщение о минировании поступило на электронную почту центрального управления Службы безопасности. В нем говорилось о наличии взрывчатки в торгово-развлекательных центрах, но не указано в каких.

Об этом пишет Cуспільне.

В настоящее время пять ТРЦ Полтавы и близлежащие к ним территории проверяют на наличие взрывчатки.

Взрывчатку ищут и в Житомире

Полицейские проверяют информацию о минировании ТРЦ в городе.

Об этом сообщает telegram-канал "Новости Житомира".

Сообщение поступило около 10:15. В настоящее время на улице Киевской и на Житнем рынке правоохранители проводят эвакуацию работников и посетителей торгового центра.

Что говорят в полиции

Киберполиция усиленно выясняет, кто стоит за этой волной минирований, сообщают сайту "Сегодня" в МВД. Один ли это человек, спланированная ли это акция, стоит ли за этим несколько человек – все это устанавливается.

"Не исключено, что за этим может стоять и психически нездоровый человек. На самом деле волна таких "минирований" происходит не впервые – такое уже было в ноябре 2017 года. Тогда минировали автовокзалы, киевские станции метро и ТРЦ. Было установлено, что звонки поступили из России. Кто-то был заинтересован расшатать ситуацию в Украине", – сообщили источники в МВД.

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