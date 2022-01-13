В Украине новая волна минирований! В каких городах ищут взрывчатку – обновляется

За сегодняшний день, 13 января, полицейские разных городов Украины получили анонимные сообщения о минировании. Взрывчатку уже ищут в Херсоне, Николаеве, Хмельницком, Черкассах и других городах. Из-за этого временно закрыли торговые центры и одну школу.
Сайт "Сегодня" собрал последние случаи "минирования" в стране.
В Хмельницком "заминировали" школу
Сегодня, 13 января, в Хмельницком "заминировали" школу№ 6. Сообщение поступило в полицию. На месте происшествия находятся все экстренные службы.
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Правоохранители оцепили район, эвакуировали учеников, учителей и работников школы.
В Черкассах ищут бомбу во всех ТРЦ
В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы.
Правоохранители обследуют здания и прилегающие к ним территории для обнаружения взрывоопасных веществ или предметов.
Также полицейские производят эвакуацию посетителей и работников ТРЦ. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Минирование в Полтаве
В Полтаве "заминировали" ТРЦ "Киев". Полицейские внимательно обследуют торговый комплекс и пристройки, относящиеся к комплексу.
Об этом сообщает telegram-канал Х**ая Полтава.
Сейчас копы эвакуируют работников и посетителей торгового центра.
Сообщение о минировании поступило на электронную почту центрального управления Службы безопасности. В нем говорилось о наличии взрывчатки в торгово-развлекательных центрах, но не указано в каких.
Об этом пишет Cуспільне.
В настоящее время пять ТРЦ Полтавы и близлежащие к ним территории проверяют на наличие взрывчатки.
Взрывчатку ищут и в Житомире
Полицейские проверяют информацию о минировании ТРЦ в городе.
Об этом сообщает telegram-канал "Новости Житомира".
Сообщение поступило около 10:15. В настоящее время на улице Киевской и на Житнем рынке правоохранители проводят эвакуацию работников и посетителей торгового центра.
Что говорят в полиции
Киберполиция усиленно выясняет, кто стоит за этой волной минирований, сообщают сайту "Сегодня" в МВД. Один ли это человек, спланированная ли это акция, стоит ли за этим несколько человек – все это устанавливается.
"Не исключено, что за этим может стоять и психически нездоровый человек. На самом деле волна таких "минирований" происходит не впервые – такое уже было в ноябре 2017 года. Тогда минировали автовокзалы, киевские станции метро и ТРЦ. Было установлено, что звонки поступили из России. Кто-то был заинтересован расшатать ситуацию в Украине", – сообщили источники в МВД.
Ранее мы писали:
- В Киеве заминировали все школы. Анонимное сообщение поступило на кол-центр СБУ.
- В полицию Киева поступило сообщение о том, что в Киеве заминированы все ТРЦ.