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В Украине новый рекорд по количеству заражений коронавирусом

7 ноября, 08:23

Мария Журенко Мария Журенко

От COVID-19 умерли 187 украинцев

В Украине за последние сутки обнаружили 10 746 новых случаев инфицирования коронавирусом, и это новый рекорд.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего инфекцию подтвердили у 450 934 людей. За минувшие сутки от COVID-19 умерли 187 украинцев (всего – 8 312). Вылечить удалось 204 229 инфицированных (8 685 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1008), Киеве (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.

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Ранее мы сообщали, что в Украине вводят карантин выходного дня . В следующие выходные в стране будет работать только критическая инфраструктура. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинцам необходимо подготовиться к нововведениям.

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Также напомним, в Киевском метрополитене с 5 ноября усилили контроль за соблюдением масочного режима. За этим следят сотрудники "Муниципальной охраны".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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