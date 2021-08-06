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В Украине новый рекорд по вакцинации – сколько прививок сделали за сутки

6 августа 2021 9:29

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

С начала вакцинации в Украине медики сделали более 6 миллионов прививок – новые данные Минздрава

Вакцинация в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Вакцинация в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 5 августа, в Украине 167 383 человека вакцинировали против COVID-19. Это новый рекорд по количеству сделанных прививок, предыдущий был 153 258.

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Новые данные опубликовали в Минздраве.

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Отмечается, что одну дозу вчера получили 98 447 человек, полностью иммунизированы – 68 936 украинцев. В течение суток работали 894 мобильные бригады, 2709 пунктов прививки и 301 центр вакцинации.

Вакцинация в Украине 6 августа. Источник: Минздрав

С начала прививочной кампании вакцинировали 3 953 542 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 284 166 человек. Всего медики сделали 6 237 706 прививок.

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5 августа все обсуждали пожары в Греции и смерть Марчука. Фото Reuters/Газета Час
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Отметим, ранее Всемирная организация здравоохранения призвала страны не вакцинировать своих граждан третьей дозой от коронавируса, чтобы жители бедных стран могли пройти хотя бы начальный курс.

Также напомним, в Украине до конца лета сделают еще минимум 4,5 млн прививок.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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